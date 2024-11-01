edición general
Escándalo en EU: divulgan chat de Jóvenes Republicanos que incluía bromas sobre violación y lenguaje racista

La divulgación de un chat grupal incluía lenguaje racista, bromas sobre violación y comentarios frívolos sobre la cámara de gas desató llamados bipartidistas para que los involucrados sean destituidos de sus cargos o renuncien. La Federación Nacional de Jóvenes Republicanos del partido Republicano pidió que los involucrados renuncien al organismo. El grupo describió los intercambios como "indignos de cualquier republicano".

| etiquetas: estados unidos , racismo , escándalo , partido republicano
#3 Cntrl
Republicano y racismo es todo uno
#1 intotheflow *
"La Federación Nacional de Jóvenes Republicanos, la organización política del Partido Republicano para republicanos de entre 18 y 40 años, pidió que los involucrados renuncien al organismo."
Son cosas de chavales, que por lo visto los republicanos son jóvenes hasta los 40 años. Ahora cobra más sentido el término "conservador".
Gry #2 Gry *
#1 Si siguen extendiendo la juventud dentro de poco "adulto" será sinónimo de "jubilado" xD
Feindesland #4 Feindesland
Chavales diciendo mierdas... ¡Paren las rotativas!

xD
themarquesito #6 themarquesito
#4 No son "chavales" son los líderes de varios estados de las juventudes del Partido Republicano.
Feindesland #8 Feindesland
#6 ah, coño. Líderes.

Grcias por la aclaración.
#7 z1018
seremos nazis y racistas pero que no se enteren
