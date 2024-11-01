Escándalo en EU: divulgan chat de Jóvenes Republicanos que incluía bromas sobre violación y lenguaje racista

La divulgación de un chat grupal incluía lenguaje racista, bromas sobre violación y comentarios frívolos sobre la cámara de gas desató llamados bipartidistas para que los involucrados sean destituidos de sus cargos o renuncien. La Federación Nacional de Jóvenes Republicanos del partido Republicano pidió que los involucrados renuncien al organismo. El grupo describió los intercambios como "indignos de cualquier republicano".