edición general
10 meneos
12 clics

"Me encanta Hitler": mensajes filtrados sacan a la luz pública los chats racistas de las juventudes del Partido Republicano [ENG]

Líderes de los grupos de Jóvenes Republicanos a lo largo de todo el país mostraban su preocupación sobre qué pasaría si se filtrase su chat de Telegram, pero no por ello dejaron de teclear. Se referían a negros como "monos", especulaban sobre mandar a sus rivales políticos a cámaras de gas, hablaban de violar a sus enemigos y llevarlos al suicidio, y alababan a políticos republicanos que suponían que apoyaban la esclavitud. Bobby Walker, vicepresidente de los Jóvenes Republicanos del estado de Nueva York calificaba a la violación de "épica".

| etiquetas: jóvenes republicanos , racismo , ee.uu , partido republicano
7 3 0 K 116 EEUU
7 comentarios
7 3 0 K 116 EEUU
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Tampoco les vamos a llamar nazis por, como dicen los "no soy nazi, pero...", "pensar diferente".
2 K 47
themarquesito #1 themarquesito
Se veían ya de manera abundante a las Sturmabteilung, ahora podemos ver cómo se expresan los jefes de las Hitlerjugend
1 K 36
#2 Celsar
Para sorpresa de nadie...
1 K 31
Milmariposas #3 Milmariposas
En EEUU hay entre 6 y 7 millones de judíos. Si pensamos que la mitad de ellos, por estadística, son republicanos, cuántos de esos en tiempos de Hitler habrían perecido en los hornos? Pregunto...
1 K 23
ummon #7 ummon
Me pregunto que pensaría este antiguo compatriota de eso:
es.wikipedia.org/wiki/George_Patton
0 K 11
ViejaYeguaGris #6 ViejaYeguaGris
#4 "Joe Maligno", me encanta!
1 K 29

menéame