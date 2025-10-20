edición general
El escandalo del control reproductivo de las mujeres etíopes en Israel

Israel administró anticonceptivos Depo-Provera a mujeres judías etíopes sin consentimiento entre 2012-2013. El 57% de usuarias eran etíopes pese a ser el 1,7% de población. Control reproductivo racializado que redujo su natalidad un 50%. Violencia biopolítica sin reparación. El documental de la periodista israelí Gal Gabai, titulado «¿Adónde desaparecieron los niños?», destapó los testimonios de decenas de mujeres etíopes que afirmaban haber recibido inyecciones sin comprender qué se les estaba administrando.

drocab2012 #2 drocab2012
El pueblo elegido parece ser que no puede ser negro...a ver si van a ser mas nazis que los nazis...
#1 Alex_MC
Genocidios en todas las formas posibles.
#6 Donlixo
Todo el mundo sabe que el judío bueno es el judío ario... :troll:
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Joder es que son la pu+a maldad hecha carne!!
#3 PerritaPiloto
Esto también es limpieza étnica.
Supercinexin #10 Supercinexin
Pero no les llames colonia racista, llámalos "única democracia de Oriente Medio". No seas antisemita.
#5 anamabel
El sionismo parece que tiene predilección por el arquetipo de judío de fenotipo europeo. Paradójico, teniendo en cuenta que la mayor parte de askenazíes descienden de poblaciones conversas que no guardan demasiado vínculo de sangre con los semitas originales de la diáspora.
Veelicus #7 Veelicus
No dudo que la comida que estan mandando con cuentagotas a gaza seguro que tambien lleva alguna mierda de esas
unlugar #9 unlugar
Faltaba Mengele.
Amoniaco #8 Amoniaco *
Osea, que en Israel puedes ir a vivir si eres judío de cualquier parte? Creía qué odiaban a todos..... Por que dejan venir a vivir a etiopes....
Ya se que son el mal absoluto y total del mundo mundial. Pero es extraño que en el único país de oriente medio medio donde puedes adquirir la nocionalidad sin necesitar 5 putas generaciones sea Israel.

PD: si esto es como que Israel se atacó asi mismo, es hamas, es irán, es alqaeda, es los power renger, los campos de de concentración de palestinos, la foto de mierda aquella todos rapados con ropa robada, unos con un pantalón otros con una chaqueta, fingiendo ser Israel, si es así, no me creo un carajo.
Andreham #11 Andreham
#8 Em.

Diles a tus jefes que vendría bien hacer una pequeña preparación, un periodo de 2-3 días, en los que aprendes un par de cosas de lo que te mandan a defender.

es.wikipedia.org/wiki/Beta_Israel

Los judíos de origen etíope —conocidos también con los términos Beta Israel o falashas (en amárico «exiliados» o «extranjeros»), que puede ser considerado peyorativo— son la parte del pueblo judío oriunda de Etiopía y sus descendientes. Cerca del 80 % de ellos (más de 100 000) viven…   » ver todo el comentario
