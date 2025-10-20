El escandalo del control reproductivo de las mujeres etíopes en Israel

Israel administró anticonceptivos Depo-Provera a mujeres judías etíopes sin consentimiento entre 2012-2013. El 57% de usuarias eran etíopes pese a ser el 1,7% de población. Control reproductivo racializado que redujo su natalidad un 50%. Violencia biopolítica sin reparación. El documental de la periodista israelí Gal Gabai, titulado «¿Adónde desaparecieron los niños?», destapó los testimonios de decenas de mujeres etíopes que afirmaban haber recibido inyecciones sin comprender qué se les estaba administrando.
es.wikipedia.org/wiki/Beta_Israel
Los judíos de origen etíope —conocidos también con los términos Beta Israel o falashas (en amárico «exiliados» o «extranjeros»), que puede ser considerado peyorativo— son la parte del pueblo judío oriunda de Etiopía y sus descendientes. Cerca del 80 % de ellos (más de 100 000) viven… » ver todo el comentario