Los errores más comunes que cometes cuando tratas con personas tóxicas, según la psicología

Las personas tóxicas acostumbran a ser personas muy negativas, que se quejan con frecuencia. Este hecho provoca emociones desagradables en las personas que están a su alrededor y en contacto con ellas. En este artículo identificamos los errores más frecuentes que se suelen tener cuando nos relacionamos con ellas y las consecuencias que nos pueden provocar a nivel de salud mental.