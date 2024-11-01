Los errores más comunes que cometes cuando tratas con personas tóxicas, según la psicología

Las personas tóxicas acostumbran a ser personas muy negativas, que se quejan con frecuencia. Este hecho provoca emociones desagradables en las personas que están a su alrededor y en contacto con ellas. En este artículo identificamos los errores más frecuentes que se suelen tener cuando nos relacionamos con ellas y las consecuencias que nos pueden provocar a nivel de salud mental.
| etiquetas: personas tóxicas , psicología
Mano de santo, oyes.
Por temas familiares no le quedaba mas remedio que mantener contacto con esa persona tóxica y el contacto se reducía a emails. Aún así esos correos venían cargados con tal carga de toxicidad y mala leche que a cada email tenía ganas de tirar el ordenador por la ventana.
Solución:
Procesar los correos por Gemini por api y pedirle que extraiga la información útil y elimine toda la carga emocional negativa.
Luego copia del mensaje corregido al origen y destinatario.
Mano de santo.
Eso sí, cinco años de terapia que me ayudaron a volver a ser persona...
Yo tuve que mandar a mi psicólogo a la mierda por incompetente (¿Estafador?) y ya no me dan los números para probar otro nuevo.
Es cómo esta táctica para enfrentarte a alguien que te ataca con un cuchillo o navaja: www.youtube.com/watch?v=kvlrnc7hlQI
"Las personas tóxicas acostumbran a ser personas muy negativas, que se quejan con frecuencia".
Son tóxicos, los nuestros huelen a vainilla y miel.