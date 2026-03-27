Errejón ratifica su querella contra Mouliaá: "Hay que poner límites a las difamaciones y calumnias"

El exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha acudido al juzgado este viernes para ratificar su querella contra Elisa Mouliaá por presuntas calumnias y ha afirmado que en este caso acude "a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder" la actriz, y confiado en que "la verdad se tiene que abrir camino", sin espectáculos. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha citado para este viernes a Errejón y a Mouliaá tras admitir la querella que interpuso el primero por calumnias contra la actriz.
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Estás un poco obsesionado.
Vaya por dios, una de baja y el otro en el quirófano. Y eso que los gastos los paga Sumar.