Errejón ratifica su querella contra Mouliaá: "Hay que poner límites a las difamaciones y calumnias"

El exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha acudido al juzgado este viernes para ratificar su querella contra Elisa Mouliaá por presuntas calumnias y ha afirmado que en este caso acude "a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder" la actriz, y confiado en que "la verdad se tiene que abrir camino", sin espectáculos. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha citado para este viernes a Errejón y a Mouliaá tras admitir la querella que interpuso el primero por calumnias contra la actriz.