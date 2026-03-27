edición general
9 meneos
18 clics
Errejón ratifica su querella contra Mouliaá: "Hay que poner límites a las difamaciones y calumnias"

Errejón ratifica su querella contra Mouliaá: "Hay que poner límites a las difamaciones y calumnias"

El exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha acudido al juzgado este viernes para ratificar su querella contra Elisa Mouliaá por presuntas calumnias y ha afirmado que en este caso acude "a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder" la actriz, y confiado en que "la verdad se tiene que abrir camino", sin espectáculos. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha citado para este viernes a Errejón y a Mouliaá tras admitir la querella que interpuso el primero por calumnias contra la actriz.

| etiquetas: errejón , mouliaá , querella , difamación
7 2 1 K 51 actualidad
11 comentarios
7 2 1 K 51 actualidad
Comentarios destacados:    
JohnnyQuest #1 JohnnyQuest
Está tan preso del monstruo que ha ayudado a crear que es incapaz de llamar a las cosas por su nombre. Calumnias, dice… denuncias falsas, querrá decir.
8 K 66
txillo #2 txillo
#1 las cosas caen por su peso, aunque lleve su tiempo.
1 K 14
#3 Mesopotámico *
#1 Que se joda, que se joda bien fuerte. Me alegro mucho de lo que le esta sucediendo. Y encima drogadicto de mierda
1 K 11
#11 IngridPared
#1 Este proceso trata de que Mouliaa dijo qu Errejón había presionado a testigos. Errejón la denunció por calumnias. ¿O es que afirmas que la denuncia de Errejón es falsa?

Estás un poco obsesionado.
0 K 11
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Karma Milhouse, karma
4 K 37
#6 DenisseJoel
Hay una derecha reaccionaria incapaz de llamar a las denuncias falsas por su nombre.
1 K 20
#7 DenisseJoel
Por su parte, Elisa Mouliaá no ha acudido este viernes a los juzgados tras alegar en primer lugar que estaba de baja médica y luego, al denegarle el juez esa petición, alegar que su letrado no podía acudir porque se va a someter a una intervención quirúrgica.

Vaya por dios, una de baja y el otro en el quirófano. Y eso que los gastos los paga Sumar.
0 K 13
vicvic #10 vicvic *
¿Donde quedo el díscurso de "yo si te creo, hermana", Errejon? :troll: ¿o de las únicas dos denuncias falsas que han existido las dos te han tocado a ti? Jeje se llama karma..
0 K 11
#8 Borgiano
¿Qué ha hecho ahora el monstruo de Lavapiés?
0 K 7

menéame