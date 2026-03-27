edición general
21 meneos
23 clics
Errejón vuelve a los juzgados por la querella contra Mouliáa, que no comparece: "Vengo a poner límite a las difamaciones"

Errejón vuelve a los juzgados por la querella contra Mouliáa, que no comparece: "Vengo a poner límite a las difamaciones"

El exportavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, ha llegado este viernes pasadas las 9:30 horas de la mañana a los juzgados de Madrid para ratificar su querella contra Elisa Mouliáa por difundir que él había manipulado a sus testigos en la causa abierta por agresión sexual. "Hoy no vengo aquí a defenderme, hoy vengo aquí a poner un límite. vengo aquí a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Mouliaa hoy u otro día por la querella que hemos puesto en su contra", ha señalado en una brev

| etiquetas: errejón , juzgados , querella , mouliáa
18 3 0 K 128 actualidad
8 comentarios
18 3 0 K 128 actualidad
angelitoMagno #2 angelitoMagno
No son denuncias falsas, son difamaciones. Hay que reconocer que Errejón es listo, cuando no piensa con la polla.
4 K 56
magnifiqus #3 magnifiqus
Esto da para culebrón de los buenos. Al final se casan y forman una familia tradicional :popcorn:
1 K 21
#7 surco *
#3 Yo lo que no entiendo es que la que vaya a salir de rositas y encima haciendo caja sea la Fallaras. Coges a una tía con menos luces que el traje de un Ninja, la utilizas, sacas un libro, le jodes la vida a un tío y haces que despidan a otras dos tías y encima eres la puta ama.
Como nos siguen molando las inquisiciones o los inquisidores. Va en nuestro ADN
0 K 11
pitercio #4 pitercio
¿No juega mañana con la selección?
0 K 18
josde #5 josde
#4 Quien ella verdad.
0 K 20
Veelicus #1 Veelicus
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
0 K 11
Fartón_Valenciano #8 Fartón_Valenciano *
Iñigo se entero por las malas que las denuncias falsas si que existen... xD
0 K 10
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
a ver quienes acaban con limitaciones de movimiento y libertad eres tu, milhouse
0 K 7

menéame