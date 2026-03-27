Errejón vuelve a los juzgados por la querella contra Mouliáa, que no comparece: "Vengo a poner límite a las difamaciones"

El exportavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, ha llegado este viernes pasadas las 9:30 horas de la mañana a los juzgados de Madrid para ratificar su querella contra Elisa Mouliáa por difundir que él había manipulado a sus testigos en la causa abierta por agresión sexual. "Hoy no vengo aquí a defenderme, hoy vengo aquí a poner un límite. vengo aquí a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Mouliaa hoy u otro día por la querella que hemos puesto en su contra", ha señalado en una brev