Epidemia de bajos cerrados en los ejes comerciales de Gijón: "Es preocupante"

'Hay muchos locales vacíos en el centro', afirman las inmobiliarias, que sugieren facilitar el cambio de uso a vivienda

Aokromes #1 Aokromes
dejame pensar.... piden alquileres enormes y no logran inquilinos?
#2 Licar
#1 Pues sí, básicamente es eso... Bueno, eso y la petición de convertirlos en viviendas. Tienen más salida y mayores precios, tanto de alquiler como de venta. El problema es que se hace en algunos sitios y esperan que también se haga allí. Al final es una derivada del problema de la vivienda.
Aokromes #3 Aokromes
#2 seguro que los convertiran en airbnb xD
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 estos días en mi calle se fue a otro local más lejos una empresa.
Pues el local donde estaban: 50m2 con altillo.
700€/mes alquiler o 160000€ en venta
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 el mercado se autorregulara el solo.
#5 laruladelnorte
Es una imagen que se repite en las calles más céntricas, y especialmente en los cascos históricos, de los municipios de la provincia. Aunque la proliferación de locales comerciales vacíos, en cuyas cristaleras solo lucen ya carteles de alquiler o venta que van perdiendo color por la dificultad para salir al mercado, ni siquiera es un fenómeno exclusivo de Galicia, porque se extiende por todo el país. En la provincia de A Coruña son 2.350 los bajos con las persianas permanentemente bajadas, lo que representa el 37 % de los 6.350 que se encuentran en la misma tesitura en la comunidad, según los cálculos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein).

En Coruña más de lo mismo,local que cierra asi se queda...
#7 cocococo *
En el pueblo donde vivo también hay locales comerciales cerrados o los abren con algún negocio y al poco tiempo cierran porque parece que no son rentables.

En España lo que me parece que pasa es que casi todo el mundo quiere dedicarse a ser intermediario, o sea, a comprar y vender más caro... no a trabajar (eso de los intermediarios no lo considero un trabajo, sino más bien una actitud parásita).

Ahora, con Internet, la gente compra en la red en las grandes superficies, menos…   » ver todo el comentario
#8 ContracomunistaCaudillo
#7 No sé, me da la sensación de que simplificas demasiado lo que pasa. Que los locales cierren no significa que la gente no quiera trabajar. Abrir un negocio hoy en día en España es muy caro: alquileres, impuestos, seguridad social (gracias gobierno socialista de P.Sánchez!) … incluso un comercio bien gestionado puede no ser rentable.

Lo de los intermediarios también lo pones como si fuera “no trabajar”, pero en realidad muchos hacen logística, marketing, atención al cliente… no es parásito,…   » ver todo el comentario
sat #11 sat
Mi pueblo, un pueblo grande de la provincia de Málaga. El eje comercial cada vez tiene menos comercios y más carteles de "Se alquila". Llamo para preguntar por uno que acaba de quedarse vacío por quiebra del anterior negocio. 60 metros cuadrados, antiguo y con columnas por todos lados. Me piden 1450 €, tres meses de fianza, movimientos bancarios, cuentas de mi empresa, ingresos brutos de los últimos 3 años y un mes más de la comisión de la inmobiliaria. No me apetece ni decirles que esa comisión es ilegal.
incontinentiasuma #6 incontinentiasuma
Mi sueño: un bajo exterior que dé a una vía con mucha afluencia de viandantes. ¿Quién no quiere una casa así?
javipiter #10 javipiter
Pues esa crisis o cómo quieran llamarlo es porque ya no hay dependientes o dependientas españolas sino sudamericanas que ni atienden ni son simpáticas /os, o porque cuando acudes a un establecimiento no tienen lo que buscas y si lo tienen no saben como funciona, o porque todo se ha encarecido tanto que los precios no son competitivos y te vas a online
