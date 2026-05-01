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Entró de madrugada en casa de su ex dormido y le apuñaló tres veces: la Fiscalía pide 13 años y medio de prisión

Entró de madrugada en casa de su ex dormido y le apuñaló tres veces: la Fiscalía pide 13 años y medio de prisión

A partir del próximo miércoles, la Audiencia Provincial de Toledo enjuiciará a una mujer que trató de asesinar a cuchilladas de madrugada a su ex, cuando este dormía en su casa, por celos. Después de la separación, la mujer siguió enviando mensajes de forma insistente. Visitaba a su ex. Llegó a esperarle en su propia casa mientras él estaba fuera. Una conducta que se prolongó semanas. [...] Casi dos años entre rejas antes de que un tribunal se pronuncie sobre su culpabilidad. El juicio arranca el miércoles.

| etiquetas: pareja , ex , prisión , apuñalar , separación , celos , novios , dormido , fiscalía
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10 comentarios
12 3 0 K 106 actualidad
#3 Tronchador.
Y esto no entra dentro de la ley viogen por lo que sea, creando una importante brecha en el concepto jurídico de igualdad ante la ley, incumpliendo la constitución, y convirtiendo a hombres y a mujeres homosexuales en ciudadanos de segunda.
6 K 24
ostiayajoder #4 ostiayajoder
#3 es cierto, a la mujer no le han puesto alejamiento ni va a poder hacer cursos de integración para rebajar su pena.
1 K 26
#6 Tronchador.
#4 También, afecta a todo. No se pueden hacer leyes en función del sexo y la orientación sexual. Independientemente del sarcasmo con el que escribas.
2 K 20
#7 pirat
#6 Una injusticia difícilmente soluciona otra injusticia.
0 K 9
#9 IngridPared
#6 Y el Tribunal Constitucional ¿qué dice?
0 K 16
#8 Toponotomalasuerte
#3 lleva dos años en prisión preventiva y ahora juicio. Puedo saber cuál es el motivo de tú llanto?
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Fernando_x #10 Fernando_x
#3 Eso no es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley significa que mismo delito, misma pena, diferente delito, diferente pena.
0 K 11
#2 poxemita
Otra víctima del patriarcado, sería tan buen amante que le creó a la pobre una dependencia que no pudo superar. Claramente culpa de él.
1 K 13
LinternaGorri #5 LinternaGorri
Qué es un ex dormido? Un despierto. Lo de escribir vien es de parguelas.
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#1 Tensk
Fijo que él estaba soñando con otra.
0 K 11

menéame