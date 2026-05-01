Entró de madrugada en casa de su ex dormido y le apuñaló tres veces: la Fiscalía pide 13 años y medio de prisión

A partir del próximo miércoles, la Audiencia Provincial de Toledo enjuiciará a una mujer que trató de asesinar a cuchilladas de madrugada a su ex, cuando este dormía en su casa, por celos. Después de la separación, la mujer siguió enviando mensajes de forma insistente. Visitaba a su ex. Llegó a esperarle en su propia casa mientras él estaba fuera. Una conducta que se prolongó semanas. [...] Casi dos años entre rejas antes de que un tribunal se pronuncie sobre su culpabilidad. El juicio arranca el miércoles.