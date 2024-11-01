Entrevista con Geoff Hinton, padrino de la IA: "He creado un monstruo" [ENG]

Geoff Hinton, considerado uno de los padrinos de la IA y uno de los científicos más influyentes del siglo, explica cómo llegamos hasta la IA moderna, qué peligros reales enfrenta la humanidad respecto a ella y por qué cree que estamos cerca de una superinteligencia capaz de superar a los humanos en todo. Durante esta conversación, Hinton revela la historia y el origen del Deep Learning, el concepto de IA maternal y por qué dejó Google para poder advertir al mundo sobre los riesgos de la inteligencia artificial, entre otras cosas.