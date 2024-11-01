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Para entender por qué Trump sigue bombardeando Irán hay que mirar a Nixon en Vietnam

Para entender por qué Trump sigue bombardeando Irán hay que mirar a Nixon en Vietnam

La estrategia de Richard Nixon consistía en proteger su propia reputación y ahora Trump necesita buscar su propia salida honrosa Trump amplía el ultimátum para destruir las plantas energéticas de Irán hasta el 6 de abril: “Las negociaciones van muy bien”

| etiquetas: entender , trump , bombardeando , irán , nixon , vietnam
5 1 0 K 67 politica
5 comentarios
5 1 0 K 67 politica
calde #1 calde
sin duda. es más creo que Trump y su gobierno de juegan el acabar en la cárcel o algo peor.

Si firman una derrota deshonrosa, habrá muchas muertes y el final del imperio. Un país que puede quedar arruinado económicamente. Los ciudadanos se lo harán pagar echándolos del gobierno, y todas las mierdas que han ido generando se les caerá encima.
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Yorga77 #2 Yorga77
#1 Yo tengo la teoría que van a intentar un desembarco a las bravas dejar morir a miles de soldados, y después continuar la guerra con la excusa de !Hay que vengar a nuestros caídos! Lo que no entiende el escritor del articulo que pese a todo Nixon era un hombre mas consecuente y político que Trump.
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reithor #3 reithor *
Es el ultimatum cuántico, que viaja en el tiempo.
#2 Nixon le da mil vueltas como político a Donald. Y como ser humano, también. Son el penúltimo contra el último, pero la distancia es considerable.
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#5 rystan
#1 Lo de la cárcel lo tienen todos claro y lo discuten abiertamente.

Todo el montaje va de esto, de evitar la cárcel. Para ello deben seguir en el gobierno, por lo que no puede haber elecciones. No va de otra cosa.

Hay dos planes en marcha:
- El montar una guerra para decir que en tiempo de guerra no puede haber elecciones.
- Provocar revueltas. El pasado 28 se aprobaron los recortes a medicare, lo que hará que los más pobres no puedan comer, para poder usar la ley marcial para que no haya elecciones.
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#4 Albarkas
No habrá salida honrosa a éste lío. Éste imbécil avaricioso ha montado todo éste jaleo para forrarse empujado por un montón de locos en Israel.
Espero que a los americanos les dé tiempo a ponerle las pilas antes de que se muera.
El karma son los padres.
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menéame