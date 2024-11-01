Para entender por qué Trump sigue bombardeando Irán hay que mirar a Nixon en Vietnam

La estrategia de Richard Nixon consistía en proteger su propia reputación y ahora Trump necesita buscar su propia salida honrosa Trump amplía el ultimátum para destruir las plantas energéticas de Irán hasta el 6 de abril: “Las negociaciones van muy bien”
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Si firman una derrota deshonrosa, habrá muchas muertes y el final del imperio. Un país que puede quedar arruinado económicamente. Los ciudadanos se lo harán pagar echándolos del gobierno, y todas las mierdas que han ido generando se les caerá encima.
#2 Nixon le da mil vueltas como político a Donald. Y como ser humano, también. Son el penúltimo contra el último, pero la distancia es considerable.
Todo el montaje va de esto, de evitar la cárcel. Para ello deben seguir en el gobierno, por lo que no puede haber elecciones. No va de otra cosa.
Hay dos planes en marcha:
- El montar una guerra para decir que en tiempo de guerra no puede haber elecciones.
- Provocar revueltas. El pasado 28 se aprobaron los recortes a medicare, lo que hará que los más pobres no puedan comer, para poder usar la ley marcial para que no haya elecciones.
Espero que a los americanos les dé tiempo a ponerle las pilas antes de que se muera.
El karma son los padres.