Enfrentamiento entre Javier Ruiz y Antonio Maíllo (IU) en TVE: "¡Segunda vez que me insulta!"

Antonio Maíllo ha compartido con la audiencia el motivo real de su enfado: “Usted me llama, me hace una pregunta, pasa a los tertulianos, me hace otra pregunta y hasta luego”. El enfado entre las partes ha ido 'in crescendo', con Javier Ruiz haciendo valer su criterio profesional: “Dirijo yo el programa, no lo dirige usted. Con todo el cariño y todo el respeto, lo dirijo yo si a usted no le importa”. Sin llegar a un acuerdo, el político ha considerado que se le estaba faltando al respeto: “Me ha tenido aquí durante una hora para dos preguntas”.
"No es mitin, es, simplemente, que si me llama, pues que tenga más respeto para los que intentamos representar a los sectores de izquierda en Andalucía"
Luego que coñe se espera la gente que pase. Pues más de lo mismo.
2) Antonio Maíllo tiene razón: llamar a alguien para tenerlo 1h y hacerle dos preguntas es muy maleducado y desconsiderado. Así que la dirección del programa es maleducada y desconsiderada.
Y "yo dirijo el programa" no es un argumento para esta actitud.
Y si Javier Ruiz insiste en que el dirige el programa, entonces lo dirige mal, porque el tiempo es importante para todo el mundo, y mas para aquel a quien invitas a tu programa.
Anda a tomar por culo, Maíllo. Cuando una primarias te respalden hablamos.
Venga, que ya te has ganado el cuenco de arroz hoy. A pastar al ignore!! Lo único bueno es que como se os acaba viendo el plumero para el comentario 3, vais pal gris facil.
No me gusta ni uno ni otro (tampoco los tertulianos ni el marujeo del miró y cía) y cuando por casualidad hay una entrevista minimamente interesante en su aportación ( como hoy con el juez Castro) la cortan dejádola sin sentido para desperdiciar tiempo en cualquier gilipollez.