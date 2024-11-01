edición general
Enfrentamiento entre Javier Ruiz y Antonio Maíllo (IU) en TVE: "¡Segunda vez que me insulta!"

Enfrentamiento entre Javier Ruiz y Antonio Maíllo (IU) en TVE: "¡Segunda vez que me insulta!"

Antonio Maíllo ha compartido con la audiencia el motivo real de su enfado: “Usted me llama, me hace una pregunta, pasa a los tertulianos, me hace otra pregunta y hasta luego”. El enfado entre las partes ha ido 'in crescendo', con Javier Ruiz haciendo valer su criterio profesional: “Dirijo yo el programa, no lo dirige usted. Con todo el cariño y todo el respeto, lo dirijo yo si a usted no le importa”. Sin llegar a un acuerdo, el político ha considerado que se le estaba faltando al respeto: “Me ha tenido aquí durante una hora para dos preguntas”.

Estoy muy de acuerdo con Maíllo. Le llaman para hacer el paripe. El resto todo PP-PSOE. Que no se note.

"No es mitin, es, simplemente, que si me llama, pues que tenga más respeto para los que intentamos representar a los sectores de izquierda en Andalucía"

Luego que coñe se espera la gente que pase. Pues más de lo mismo.
Priorat #6 Priorat *
1) Javier Ruiz tiene razón: él dirige el programa.
2) Antonio Maíllo tiene razón: llamar a alguien para tenerlo 1h y hacerle dos preguntas es muy maleducado y desconsiderado. Así que la dirección del programa es maleducada y desconsiderada.

Y "yo dirijo el programa" no es un argumento para esta actitud.
Veelicus #11 Veelicus
#6 Es un problema de la produccion del problema, si en la escaleta dice que va a intervenir a las 11:30 lo suyo es que se comprometa a estar preparado a las 11:25 pero no que le obligen a estar a las 10.30.
Y si Javier Ruiz insiste en que el dirige el programa, entonces lo dirige mal, porque el tiempo es importante para todo el mundo, y mas para aquel a quien invitas a tu programa.
Pertinax #1 Pertinax *
Un meneante de raza.
domadordeboquerones #18 domadordeboquerones
Raza roja
pitercio #7 pitercio
Estoy con el Malillo, le ha dicho que le tiene dos horas de pie para dos gilipolleces y el otro se ha puesto subidito con aspavientos, sacándose la polla para presumir de que es independiente y bla bla bla. Le ha usado de relleno y para presumir.
El_Tio_Istvan #5 El_Tio_Istvan
El carcamunimo! xD

Anda a tomar por culo, Maíllo. Cuando una primarias te respalden hablamos.
Malinke #17 Malinke
yo no veo estos ni niguno, pero veo trozos por internet y no me gusta la forma de actuar de esos unos y otros.
Kantinero #3 Kantinero
Yo diría que ambos tienen su parte de razón
Malinke #4 Malinke
A ver, el programa de este y el Cintora, aunque tiren para la izquierda, no mientan y compense a los programas de este tipo de las otras cadenas, son igual que los programas de las otras cadenas.
D.Carvajal #9 D.Carvajal
a ver, están al nivel de 13 tv en propaganda y contenido, no nos engañemos, que el resto son mucho más dignos.
#13 sorecer
Lo flipas... ajjajaajajjjaa.13tv es lo que ves mucho me parece.. jajjja
#14 sorecer
#9 Mierda!! Si eres otro de los desplegados para apoyar la condena del fiscal.. Jo, es que sois tantos que no puedo.

Venga, que ya te has ganado el cuenco de arroz hoy. A pastar al ignore!! Lo único bueno es que como se os acaba viendo el plumero para el comentario 3, vais pal gris facil.
#10 pirat
#4 Estoy de acuerdo, no voy a avalar hacer lo que critico en los oponentes.
No me gusta ni uno ni otro (tampoco los tertulianos ni el marujeo del miró y cía) y cuando por casualidad hay una entrevista minimamente interesante en su aportación ( como hoy con el juez Castro) la cortan dejádola sin sentido para desperdiciar tiempo en cualquier gilipollez.
#19 Leon_Bocanegra
Pues estoy con Maillo, me pone de los nervios cuando tienen a un tío hay de pie dos horas y le cortan cada dos por tres para que hable un tertuliano o para meter otra noticia de por medio. Conectad con él, hacerle las preguntas que tengáis que hacerle y cortad la conexión. No es tan difícil.
#15 SantanaS
En general es una cosa que veo en todos los programas y políticos, no responda ahora, hágalo después de la publicidad y a la vuelta, pues se ha acabado el programa. Bastante bochornoso todo
D.Carvajal #8 D.Carvajal
Un tal Javier Ruiz está nerviosito porque huele el hedor de la cárcel que le espera xD como los podemitas y zapateristas, nerviositos con lo que va a salir de Venezuela
HASMAD #12 HASMAD
Abuelo, la pastilla y a la cama.
#16 Meinhard
Más que Carvajal,deberías llamarte carajal, porque tienes uno en la cabeza....
