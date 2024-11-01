Enfrentamiento entre Javier Ruiz y Antonio Maíllo (IU) en TVE: "¡Segunda vez que me insulta!"

Antonio Maíllo ha compartido con la audiencia el motivo real de su enfado: “Usted me llama, me hace una pregunta, pasa a los tertulianos, me hace otra pregunta y hasta luego”. El enfado entre las partes ha ido 'in crescendo', con Javier Ruiz haciendo valer su criterio profesional: “Dirijo yo el programa, no lo dirige usted. Con todo el cariño y todo el respeto, lo dirijo yo si a usted no le importa”. Sin llegar a un acuerdo, el político ha considerado que se le estaba faltando al respeto: “Me ha tenido aquí durante una hora para dos preguntas”.