edición general
Enfado en el PP y Vox de Palma por la ausencia de la regidora Lucía Muñoz: "Cabe preguntarle si va a renunciar a su sueldo"

Acusan a la regidora de Podemos de "dejación de funciones" y le recuerdan sus "obligaciones" en el Ayuntamiento. Como regidora de la oposición que además ocupa una portavocía, Muñoz percibe 57.734 euros brutos anuales. Lleva ausente desde que el 31 de agosto se embarcó en la flotilla a Gaza y no se plantea regresar hasta que Israel libere a la también mallorquina Reyes Rigo. "Para mí no hay ninguna diferencia entre Lucía Muñoz y Sonia Vivas", añade Coll.

karakol #1 karakol
No deja de tener gracia que PP y Vox hablen de ausencias en el trabajo y renuncias de sueldo. xD
5
ChatGPT #9 ChatGPT
#1 son expertos, hablan desde el conocimiento
0
Robus #4 Robus
Como si ellos trabajasen! :-D
1
#2 poxemita
Seguramente sus votantes estén de acuerdo con ella, el problema es que es concejal de todos lo habitantes de Palma y no solo de sus votantes.
1
ostiayajoder #3 ostiayajoder *
#2 Exactamente como el grupo de Vox en el congreso, no?

A mi q me digan q es lo q se ha parado en la ciudad, no gilipolleces.
2
#5 jaramero
Pues a los del pp y vox les da tiempo a cobrar de varios carguitos y una opo que van promocionando religiosamente.

Cuando ayuso se va a Miami también es dejación de funciones?
1
OCLuis #11 OCLuis
#10 ¿Qué no está trabajando? Es que no hay ni siquiera que comentar lo que me parece que una señora deje su trabajo, su familia, sus amigos y su vida para embarcarse, con los riesgos que supone (ataques de drones hemos visto) con la única finalidad de que los ciudadanos del mundo conserven su dignidad y su humanidad...

...excepto tú, por lo visto
0
OCLuis #8 OCLuis *
No dejan pasar ni una oportunidad para mostrar lo que son realmente.
Los que les apoyan, sin embargo, tienen que esperar cada 4 años para hacerlo. Esa es la gente a la que hay que recuperar y es la única forma de luchar. Ellos, la clase política, son invulnerables. Tienen los beneplácitos de la justicia (acordaos del sello de Monasterio) y de los medios, lo que le da a su discurso de odio una pátina de credibilidad.
La democracia tiene que protegerse de los partidos y de las ideas…   » ver todo el comentario
0
ChatGPT #10 ChatGPT
#8 de quien hablas?, de la que no está trabajando pero cobrando su sueldo? O es un comentario generalista pasando por alto lo que dice la noticia y barriendo hacia otro lado?
0
HAL9K #6 HAL9K
Es que irse de crucero y no trabajar está feo. Por eso en el PP y VOX están molestos.
0
#7 ombresaco
Me ha sorprendido ese sueldo para un concejal en la oposición. Sin poder efectivo ni responsabilidad en el ayuntamiento

En búsqueda rápida he encontrado gobiernoabierto.ayto-pinto.es/retribuciones-cargos-electos

50000€/mes para portavoces en la oposición, frente a 500€/mes para los demás concejales en la oposición... no me extraña que haya puñaladas para ser el número 1 del partido. Están los amigos, los enemigos, y los compañeros de partido
0
#12 Juantxi
#7 Serían 57.734 euros brutos anuales, no mensuales, luego de los descuentos y retenciones y después de sus aportaciones al partido y otros fines quedará más reducido.
1
#13 ombresaco
#12 se me ha colado, tienes razón...

Pero sigue llamando la atención, por un cargo sin responsabilidad real (y que conste que soy de los que piensan que en general los políticos cobran poco)
0

