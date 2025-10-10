Enfado en el PP y Vox de Palma por la ausencia de la regidora Lucía Muñoz: "Cabe preguntarle si va a renunciar a su sueldo"

Acusan a la regidora de Podemos de "dejación de funciones" y le recuerdan sus "obligaciones" en el Ayuntamiento. Como regidora de la oposición que además ocupa una portavocía, Muñoz percibe 57.734 euros brutos anuales. Lleva ausente desde que el 31 de agosto se embarcó en la flotilla a Gaza y no se plantea regresar hasta que Israel libere a la también mallorquina Reyes Rigo. "Para mí no hay ninguna diferencia entre Lucía Muñoz y Sonia Vivas", añade Coll.
A mi q me digan q es lo q se ha parado en la ciudad, no gilipolleces.
Cuando ayuso se va a Miami también es dejación de funciones?
...excepto tú, por lo visto
Los que les apoyan, sin embargo, tienen que esperar cada 4 años para hacerlo. Esa es la gente a la que hay que recuperar y es la única forma de luchar. Ellos, la clase política, son invulnerables. Tienen los beneplácitos de la justicia (acordaos del sello de Monasterio) y de los medios, lo que le da a su discurso de odio una pátina de credibilidad.
La democracia tiene que protegerse de los partidos y de las ideas… » ver todo el comentario
En búsqueda rápida he encontrado gobiernoabierto.ayto-pinto.es/retribuciones-cargos-electos
50000€/mes para portavoces en la oposición, frente a 500€/mes para los demás concejales en la oposición... no me extraña que haya puñaladas para ser el número 1 del partido. Están los amigos, los enemigos, y los compañeros de partido
Pero sigue llamando la atención, por un cargo sin responsabilidad real (y que conste que soy de los que piensan que en general los políticos cobran poco)