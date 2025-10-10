Enfado en el PP y Vox de Palma por la ausencia de la regidora Lucía Muñoz: "Cabe preguntarle si va a renunciar a su sueldo"

Acusan a la regidora de Podemos de "dejación de funciones" y le recuerdan sus "obligaciones" en el Ayuntamiento. Como regidora de la oposición que además ocupa una portavocía, Muñoz percibe 57.734 euros brutos anuales. Lleva ausente desde que el 31 de agosto se embarcó en la flotilla a Gaza y no se plantea regresar hasta que Israel libere a la también mallorquina Reyes Rigo. "Para mí no hay ninguna diferencia entre Lucía Muñoz y Sonia Vivas", añade Coll.