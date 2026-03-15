El enfado de los que podrían teletrabajar y no les dejan: “Mejoraría mi calidad de vida”

Seis años después del confinamiento, más de tres millones de empleados en España cuya actividad les permitiría teletrabajar no lo hacen. Sergio es nutricionista, trabaja en Madrid y tiene 35 años. Su empleo consiste en revisar documentación, contestar correos electrónicos y atender llamadas telefónicas, en las que da pautas de alimentación y vida saludable a clientes. “La mayor parte del tiempo estoy sentado delante del ordenador, como podría estar en mi casa”. Él querría teletrabajar, “al menos de vez en cuando”, pero sus empleadores no se lo
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Irte a vivir al puto Madrid para trabajar atendiendo llamadas de teléfono, pagando unos alquileres irracionales, viviendo en medio de la mierda... muchísimo te tiene que compensar ese supuesto "ocio" y muchísimo lo debes usar ese "ocio" para no mandarles a tomar por culo y largarte como mínimo a una capital de provincia, más barato y pudiendo tener el mismo tipo de empleo, que no eres Jefe de Neurocirujanos en el Gregorio Marañón, ni Director de Ingeniería de Ferrovial. No necesitas para nada vivir ahí, puedes irte de fiesta una vez al mes o al cine o al teatro, que es realmente lo que vas a acabar haciendo igualmente.
En cambio, reuniones de dirección, proyectos y su puta madre, que cada vez son más cansinos… » ver todo el comentario
Sé que los qeu curran en mi pueblo me dirían "joder, ya me gustaría a mi", pero no, no les gustaría. Vivir en el pueblo tiene tantas ventajas que no entiendo e qué puto momento se me ocurrió que el salario merecia la pena.
En donde vivo "hay de todo". De todo....a unos 20 o 30min en bus urbano. A 5min andando tengo...la para del bus.
vivir en la ciudad, a no ser que vivas en el putísimo centro, es una mierda comparado con vivir en pueblos de 10-50k habitantes
Yo básicamente voy a la oficina porque me dan de comer
Pero el 90% de mi trabajo es con compañeros y clientes que están en el otro lado del mundo
Es caso a caso
Antes curiosamente no era un problema si no aparecías en 2 semanas …
Si una cosa puso de manifiesto la pandemia fue precisamente la inutilidad de muchos jefes y mandos intermedios, y claro, mucjos también tienen que defender que sirven para algo