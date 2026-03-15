El enfado de los que podrían teletrabajar y no les dejan: “Mejoraría mi calidad de vida”

Seis años después del confinamiento, más de tres millones de empleados en España cuya actividad les permitiría teletrabajar no lo hacen. Sergio es nutricionista, trabaja en Madrid y tiene 35 años. Su empleo consiste en revisar documentación, contestar correos electrónicos y atender llamadas telefónicas, en las que da pautas de alimentación y vida saludable a clientes. “La mayor parte del tiempo estoy sentado delante del ordenador, como podría estar en mi casa”. Él querría teletrabajar, “al menos de vez en cuando”, pero sus empleadores no se lo