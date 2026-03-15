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El enfado de los que podrían teletrabajar y no les dejan: “Mejoraría mi calidad de vida”

El enfado de los que podrían teletrabajar y no les dejan: “Mejoraría mi calidad de vida”

Seis años después del confinamiento, más de tres millones de empleados en España cuya actividad les permitiría teletrabajar no lo hacen. Sergio es nutricionista, trabaja en Madrid y tiene 35 años. Su empleo consiste en revisar documentación, contestar correos electrónicos y atender llamadas telefónicas, en las que da pautas de alimentación y vida saludable a clientes. “La mayor parte del tiempo estoy sentado delante del ordenador, como podría estar en mi casa”. Él querría teletrabajar, “al menos de vez en cuando”, pero sus empleadores no se lo

| etiquetas: economía , enfado , trabajadores , teletrabajo , calidad , vida
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin
Cambien de trabajo.

Irte a vivir al puto Madrid para trabajar atendiendo llamadas de teléfono, pagando unos alquileres irracionales, viviendo en medio de la mierda... muchísimo te tiene que compensar ese supuesto "ocio" y muchísimo lo debes usar ese "ocio" para no mandarles a tomar por culo y largarte como mínimo a una capital de provincia, más barato y pudiendo tener el mismo tipo de empleo, que no eres Jefe de Neurocirujanos en el Gregorio Marañón, ni Director de Ingeniería de Ferrovial. No necesitas para nada vivir ahí, puedes irte de fiesta una vez al mes o al cine o al teatro, que es realmente lo que vas a acabar haciendo igualmente.
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DaniTC #4 DaniTC
#1 es fácil decirlo, pero luego cada uno tenemos nuestra situación personal que hace que todo sea más difícil.
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Supercinexin #10 Supercinexin
#4 Yo ahora mismo tengo hijos. De lo contrario, me habría largado al pueblo, pongo durante unos años mi vivienda en Inglaterra en alquiler y con eso no veas la pasta que me entraría, están los alquileres en mi calle a más de dos mil libras. Mientras tanto, año sabático arreglando la casa de mis abuelos, que finalmente se quedó en propiedad mi madre, y relajándonos un ratito, que ya tenemos una edad.

En cambio, reuniones de dirección, proyectos y su puta madre, que cada vez son más cansinos…   » ver todo el comentario
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#14 gadish
#10 yo estoy atrapado en lo qeu la gente llamaría el paraíso (funcionario alto nivel). Un salario brutal, unos gastos brutales, un ahorro decente....y la familia que se hace vieja sin verme a mi ni a mis hijos. Es una puta mierda todo.

Sé que los qeu curran en mi pueblo me dirían "joder, ya me gustaría a mi", pero no, no les gustaría. Vivir en el pueblo tiene tantas ventajas que no entiendo e qué puto momento se me ocurrió que el salario merecia la pena.
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Draakun #17 Draakun
#10 A mí me parece un plan muy cabal e intresante. ¿Qué edad tienen tus nenos? ¿Habéis hablado entre todos de esta opción? ¿Ellos qué opinan? (No contestes a esto si no quieres. Me parece un tema lo bastante privado como para no exponerlo en público).
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#13 gadish
#1 yo lo digo siempre. En mi pueblo tenía todo a máximo 5min andando (pero cuando digo todo, me refiero a varios supers, varias farmacias, centro de salud, unos 50 bares, restaurantes.....). Lo que me falta está en la ciduad, a 20min en coche (por ejemplo cine o centro comercial grande).
En donde vivo "hay de todo". De todo....a unos 20 o 30min en bus urbano. A 5min andando tengo...la para del bus.

vivir en la ciudad, a no ser que vivas en el putísimo centro, es una mierda comparado con vivir en pueblos de 10-50k habitantes
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josde #2 josde
A la empresa que es la que le paga a lo mejor no le da lo mismo, que este presencial o en su casa.
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Don_Pixote #5 Don_Pixote
#2 ahorras gastos y encima se ofenden?

Yo básicamente voy a la oficina porque me dan de comer

Pero el 90% de mi trabajo es con compañeros y clientes que están en el otro lado del mundo

Es caso a caso
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josde #8 josde
#5 Por eso cada uno sabe lo que firmo cuando empezó a trabajar en una empresa.
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Don_Pixote #11 Don_Pixote *
#8 yo firme trabajar 37 horas por semana, ahora después del COVID se han sacado una nueva regla de 3 días mínimo por semana en la oficina..

Antes curiosamente no era un problema si no aparecías en 2 semanas …
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josde #12 josde
#11 37 horas por semana donde
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Don_Pixote #15 Don_Pixote
#12 Dinamarca, pero la dinámica ha sido la misma que en España desafortunadamente
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jonolulu #9 jonolulu
#5 ¿A cuánto vives del trabajo?
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Don_Pixote #16 Don_Pixote
#9 en coche a 20-30min
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jonolulu #18 jonolulu
#16 ¿Y te merece la pena perder una hora por una comida gratis?
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jonolulu #7 jonolulu *
#2 Porque todavía no han inventado el látigo inalámbrico.

Si una cosa puso de manifiesto la pandemia fue precisamente la inutilidad de muchos jefes y mandos intermedios, y claro, mucjos también tienen que defender que sirven para algo
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YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
"NO" es una palabra incluida en el idioma español. cuando la mayoría de empleados se niegue a hacer desplazamientos inútiles, costosos y muy contaminantes para estar sentados delante de una pantalla de ordenador, cuando lo mismo que aparece en esa pantalla de ordenador pueden verlo en cualquier otro ordenador, incluido uno que sea suyo o de la empresa y que esté en la casa del empleado o donde le salga a él de sus genitales... entonces cambiarán las cosas. pero mientras la mayoría tenga esa actitud sumisa, habrá que seguir aguantando
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#19 CrudaVerdad
El fin del teletrabajo nace por la comprobada negligencia de los mandos intermedios desesperados por mostrar que sirven para algo, cuando no es más que unos putos parásitos de la empresa. Y va a ir a peor porque los agentes de IA superan miles de veces el techo récord más productivo de un mando intermedio, luego no les queda otra a estos jefazos que seguir tirando más y más de apariencias (más Powerpoints, más palabrejas corporativas, más expresiones en inglés, más reuniones inútiles, exigir presencialidad) para no recibir la más que merecida patada en el culo y así las empresas sueltan lastre.
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#6 re10
Lo que ocurre es que las empresas centralizan sus centros en Madrid para no tener que repartir esas funciones en diversos y así cada vez se hacen mas cosas desde Madrid y menos desde otros sitios. Lo mismo ocurre con la administración que tiene todos sus organismos en Madrid y mientras haya esa orientación Madrid segurá creciendo y los coste de vivienda y desplazamiento iran en aumento. Pero no se asusten hay ciudades mas grandes que Madrid, pero no esperen precios bajos ni trayectos cortos.
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menéame