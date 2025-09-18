Encuestas electorales en la Comunidad Valenciana: el PP (36) y Vox (15) mantienen la mayoría absoluta frente a la izquierda

El Partido Popular y Vox volverían a reeditar la mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana de acuerdo con las últimas encuestas electorales. Un estudio al que ha tenido acceso El Debate confecciona do en base a una muestra de dieciséis sondeos realizados desde la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia en octubre del año pasado, otorga al PP de Carlos Mazón una horquilla de entre 36 y 37 diputados con el 34,5 por ciento de los sufragios, lo que le mantendría como la formación más votada.