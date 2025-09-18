edición general
8 meneos
21 clics

Encuestas electorales en la Comunidad Valenciana: el PP (36) y Vox (15) mantienen la mayoría absoluta frente a la izquierda

El Partido Popular y Vox volverían a reeditar la mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana de acuerdo con las últimas encuestas electorales. Un estudio al que ha tenido acceso El Debate confecciona do en base a una muestra de dieciséis sondeos realizados desde la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia en octubre del año pasado, otorga al PP de Carlos Mazón una horquilla de entre 36 y 37 diputados con el 34,5 por ciento de los sufragios, lo que le mantendría como la formación más votada.

| etiquetas: comunidad valenciana , mazón , pp , vox
6 2 1 K 82 politica
33 comentarios
6 2 1 K 82 politica
salteado3 #3 salteado3 *
La gente no vota por sus intereses, vota por sus colores. Y en el PP lo saben, solo se trata de sembrar dudas o mentir descaradamente sobre lo que pasó durante la Dana y a sus votantes más "críticos" les basta ese clavo ardiendo para repetir.

Mañana lo rematan sacando algo de la lengua valenciana, algo sobre Cataluña y a seguir disfrutando de los grandes gestores.
3 K 54
#6 fremen11
El problema es el de siempre a los votantes de ultraderecha les importa una mierda lo que les pase a sus conciudadanos, excepto cuando les afecta a ellos directamente, véase el ejemplo de inmigrantes usanos votando a Zanahorio, luego el leopardo te come la cara y lloras.....pero oye se enfadan si los llamas gilipollas..........
3 K 40
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#6 El problema es el de siempre a los votantes de ultraderecha les importa una mierda lo que les pase a sus conciudadanos, excepto cuando les afecta a ellos directamente... o dependiendo de a quien puedan responsabilizar.

¿Cuánto tiempo estuvimos aguantando a la escoria habitual rasgándose las vestiduras porque "el responsable de lo sucedido en las residencias era Pablo Iglesias"? Cuando quedó claro para todo el mundo, que ya lo era desde el principio para cualquiera con dos dedos de frente y/o un mínimo de decencia, que la responsabilidad era de la CAM, semejantes malnacidos cambiaron su indignación por el "también pasó en otras CCAA".
3 K 48
#18 fremen11 *
#10 Bueno es es el otro modus operandi, ahora responsabilizan del retraso de la comunicación de los resultados de las mamografías en Andalucía a Montero que fue la Consejera de Sanidad hace más de una decena de años.
Y la frase de siempre de la "herencia recibida"
1 K 23
Destrozo #24 Destrozo
#10 aún hay quien piensa que el 11M fue ETA, que en Irak hay armas de destrucción masiva y que Pablo Iglesias ha destruido España y es el culpable de las residencias.
1 K 27
#9 ombresaco
Sería curioso un voto ciego donde un formulario te preguntara por diferentes medidas, y entonces el partido más cercano consigue ese voto
2 K 33
Destrozo #25 Destrozo
#9 eso se llamaría democracia, y no harían falta ni siquiera partidos mediadores. Bastaría con habilitar el voto de los ciudadanos directamente en el Congreso
0 K 11
#27 ombresaco
#25 tampoco... es lógico hacer ciertas concesiones, y ciertas negociaciones. Si cada decisión se toma individualmente es bastante probable que se tomen medidas incoherentes, o que siempre los mismos salgan perjudicados.
0 K 11
Battlestar #14 Battlestar
Como no podría ser de otra manera. Quiero decir, existe si quiera la izquierda? A lo sumo se podrían ir al PSOE pero seguiría siendo derecha :-D
2 K 29
Macadam #2 Macadam *
Pocos muertos tuvieron por la Dana al parecer

Aunque, viniendo de ElBulate, vete a saber
1 K 28
#16 Samaritan *
El Ventorro ya se prepara para otra gran celebración, orgía incluida. Pagada por los valencianos, claro, y con mucho gusto. Les va la marcha.
2 K 25
hazardum #4 hazardum *
La mayoría de gente no cambia el sentido del voto (izquierda-derecha), pueden dejar de votar, pero cambiar es difícil, aunque hay digamos un espectro que si es variable entre ambos, pero no será demasiado grande.

Luego mucha gente vota para que no salgan los "otros", como si fueran también como equipos de fútbol, por lo que da igual que este Mazon o quien sea, votaran a su partido, y esto vale para casi todos los partidos.

Por lo que puede que haya gente que no vote como castigo al PP o ponga su voto en Vox (que al final es lo mismo o peor), pero seguramente la abstención no sea suficiente para que cambie el panorama.
2 K 25
#15 srabdm
#4 Ser de derechas o de izquierdas es algo marcado biológicamente desde el nacimiento.

¿quereis referencias o ya os lo sabeis?
0 K 6
#22 fremen11 *
#21 A ver los que votan a asesinos, son cómplices de asesinato, no??
1 K 15
#29 pozz *
#21 Es acojonante, el iluminado de #20 #22 acusando de complice de asesinato a otro usuario, y a mi en #31... esto roza el delito. :palm:
@admin @eirene @imparsifal saludos.
0 K 6
#31 fremen11 *
#29 Habla el defensor de asesinos
0 K 7
#13 srabdm
El PP no hizo que lloviera, pero sí que demostraron ser unos completos inútiles. No parece que esto influya en los votos. Pues vale. Vosotros mismos. Si te gusta que te roben, serás robado. Felicidades.

Es inútil luchar contra la estupidez.
1 K 14
#1 Khanbaliq
Pues a disfrutar lo votado aunque no votes.

Yo aquí aguanto a Juanma y sus adlateres, para mi inmensa desgracia.
1 K 10
Barney_77 #5 Barney_77 *
El problema es que voten por sus intereses o a sus colores, el problmea es que votan en contra de TUS intereses. Votan para joder al adversario, lo mismo que vosotros estais encantados de cualquier mierda que joda a vuestros adversarios. Lo digo no porque quiera que te jodas, lo comento porque aqui se vota en negativo siempre, no porque te interese lo que se propone. Para salteado3
0 K 8
Libelulo #26 Libelulo
Esta encuesta es tan creible como las del CIS. Osea, inventada y cocinada.
0 K 7
#33 fremen11 *
Cómo me tienes en el ignore para las réplicas, pero me sacas para vomitar tus bulos......

Aquí el único troll que defiende a los asesinos del PP eres tu
0 K 7
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
Si yo fuera la oposición, me lo haría mirar.
0 K 7
Andreham #17 Andreham
#11 Sí, tendría que mirarselo los juzgados. Pero es que resulta que entonces ellos también caen :troll:

Para todo lo demás, que se lo mire el votante que se indigna muchísimo porque la izquierda no soluciona el paro y el coletas manda a los niños al cole privado y el kodos se va de putas pero vota a los que votan en contra de reducir el horario laboral, van a caso de corrupción semanal de varios millones de euros y han asesinado a 200 personas en Valencia, y no una muerte de "total se iban a morir igual", sino ahogados por negligencia.
3 K 43
Macnulti_reencarnado #23 Macnulti_reencarnado
#17 a tu ritmo. No fuerces.
0 K 7
#30 fremen11 *
Claro , claro 7291 asesinados es propaganda, que el Novio de la Muerte está siendo juzgado por fraude a Hacienda y otros delitos, que la Muerte viva en un ático duplex de lujo pagado por Quirón, es todo mentira y propaganda. Más cuando la Muerte reconoció que 7000 no pero 4000.................
0 K 7
#32 pozz *
#30 Si, propaganda, van mas de 140 denuncias archiavadas.
www.eldebate.com/espana/madrid/20250918/justicia-archivado-143-denunci
Estais haciendo un tremendo ridiculo con estas campañitas, pero parece que vais a tope con ello... pues nada, se nota que lo estais haciendo cojonudamente bien, la justicia rechazando todas las denuncias al respecto, y la poblacion en Madrid dandole la mayoria absoluta a Ayuso, todos tontitos menos los fanaticos como tu. Vosotros uy vuestra superioridad moral de mierda, no os queda otra que mamarla y llorarla! xD

A pastar troll!
0 K 6
barcelonauta #7 barcelonauta
Pues nada, que sigan disfrutando lo votado. Poco les pasa con esa mentalidad. ¬¬
0 K 6
#8 pozz
Parece que las campañitas de propaganda de la izquierda contra Mazon, no terminan de calar en la sociedad valenciana.
Es curiosa la monumental hostia que se llevaria los ultranacionalistas de Compromis.
2 K -20
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#8 a los niñatos pijoprogres de Ciutat Bella ya les hemos visto la patita por aquí.
3 K -7
#20 fremen11
#12 Ay!! los cómplices de asesinato como sois.....
1 K 15
Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
#20 @admin @imparsifal esto se os está yendo de las manos. Enhorabuena por el giro de 360⁰ que ha dado la página.
1 K 13
#19 fremen11
#8 Propaganda con 221 muertos???
1 K 23
#28 pozz
#19 Si, propaganda. En Madrid se esta usando una estrategia similar contra Ayuso, y la cosa les está saliendo bastante mal. Como tiene que estar la cosa de jodida, que la izquierda no levanta cabeza ni aun con esas... que hasta Vox adelante a Compromis en practicamente todas las encuestas valencianas, es una muestra del ridiculo que esta haciendo la izquierda con estas burdas compañitas.
1 K 13

menéame