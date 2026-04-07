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La encrucijada de la hostelería asturiana por la falta de vivienda para sus trabajadores: «Tiene una difícil solución»

La encrucijada de la hostelería asturiana por la falta de vivienda para sus trabajadores: «Tiene una difícil solución»

La patronal del ramo en el Principado OTEA alerta de los «problemas importantes» que tienen los dueños de negocios, especialmente en la temporada alta y en «la zona oriental de Asturias», para contratar a personal ante las dificultades de estos para acceder a alojamientos, trabas que son aún más acuciantes en el caso de los refuerzos puntuales para periodos vacacionales

| etiquetas: otea , asturias , vivienda , difícil solución , hostelería
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 Mesopotámico
Sip, la familia del dueño va a tener que trabajar
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neo1999 #6 neo1999
#2 O pagar más y ganar algo menos.
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tul #9 tul
#6 antes compra cualquier zulo y lo llena de literas
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toshiro #5 toshiro
No aceptar ningún empleo cuyos ingresos sean inferiores a que el cuarenta por ciento de ese sueldo pueda pagar una vivienda digna.
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#8 slimedition
#5 Para 150.000€ a 30 años al 2.5%: 1500€/mes

En mi ciudad, no encuentro nada digno que no requiera, como mínimo, esa inversión.
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Malinke #12 Malinke *
Que dejen habitaciones en sus casas a la gente que contraten, o cerrar los bares, al resto de gente qué nos contáis.
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elgranpilaf #1 elgranpilaf
Que den conciertos casas
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#3 rbrn
Un hora para ir y otra para volver (o más), como en Madrid, problema resuelto.

Si es que se quejan por todo...
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#4 BoosterFelix
La solución es hacer lo que hacían vuestros ascendientes: seguir teniendo mas hijos, y votar mas capitalismo, mas monarquía y mas pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles. Votad a Vox.
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#7 bibubibu
Pues ya pueden poner a todos sus familiares para sacarles el negocio adelante.
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#11 Borgiano
La solución pasa por traer a trabajadores del tercer mundo que cobren menos, trabajen más, no se quejen y no les importe vivir en una habitación.
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#10 slimedition
Pues nada, que desaparezca la hostelería de Asturias. Así bajan los turistas. Y después la vivienda.
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menéame