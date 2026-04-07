La encrucijada de la hostelería asturiana por la falta de vivienda para sus trabajadores: «Tiene una difícil solución»

La patronal del ramo en el Principado OTEA alerta de los «problemas importantes» que tienen los dueños de negocios, especialmente en la temporada alta y en «la zona oriental de Asturias», para contratar a personal ante las dificultades de estos para acceder a alojamientos, trabas que son aún más acuciantes en el caso de los refuerzos puntuales para periodos vacacionales