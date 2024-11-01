La empresa de Ayuso para el cribado de cáncer fue multada por la Comunidad de Madrid por “mala fe”

La empresa Hologic, que previsiblemente se llevará el contrato para los tests de cribado para la detección de cáncer de cérvix -el plazo para la adjudicación finaliza el 27 de octubre, pero fuentes de la Comunidad de Madrid preguntadas por ElPlural.com aseguran que el acuerdo no va a rescindir salvo que algunas de las compañías competidoras presenten recursos- fue multada por el Tribunal de Administración de la Contratación Pública por “mala fe”.