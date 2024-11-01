edición general
La empresa de Ayuso para el cribado de cáncer fue multada por la Comunidad de Madrid por “mala fe”

La empresa de Ayuso para el cribado de cáncer fue multada por la Comunidad de Madrid por “mala fe”

La empresa Hologic, que previsiblemente se llevará el contrato para los tests de cribado para la detección de cáncer de cérvix -el plazo para la adjudicación finaliza el 27 de octubre, pero fuentes de la Comunidad de Madrid preguntadas por ElPlural.com aseguran que el acuerdo no va a rescindir salvo que algunas de las compañías competidoras presenten recursos- fue multada por el Tribunal de Administración de la Contratación Pública por “mala fe”.

12 comentarios
Comentarios destacados:    
Aeren #2 Aeren
Una multita de nada por mala fé. No sé, un poco de cárcel no les vendría mal aparte de una multa, una rescisión de contratos y la devolución de subvenciones multimillonarias. Que ya está bien de robar a los trabajadores y de matarlos.
4 K 70
sleep_timer #1 sleep_timer
¿Y sabéis lo que pasará?
Nada, ya vendrá un juez con un buen Peinado a arreglarlo.
2 K 50
#3 Juanjolo *
#1 ¿y que quieres que pase? La empresa ya fue multada. ¿No te vale o que? ¿Deseas que muera alguien?
1 K 22
sleep_timer #7 sleep_timer
#3 ¿Multada y sigue siendo posible que se presente a concurso público?
1 K 30
elGude #11 elGude
#3 ¿Que la empresa tenga que cerrar? ¿Que no pueda optar a un contrato publico? ¿Multas, castigos y consecuencias?
1 K 30
OCLuis #8 OCLuis
Condenada por mala fé... ahora más que nunca es cuando los abogados cristianos deberían denunciarla.
2 K 49
OCLuis #9 OCLuis
Todo un vicepresidente primero de España dimitió para poder presentarse a las regionales y que escándalos como este no siguiesen produciéndose, pero a los madrileños les ponen que les maltraten, visto lo visto... y a los valencianos les gusta morir, viendo las estadísticas de intención de voto.

A mí me faltan 3 elecciones más para pedir asilo mental en ruanda... allí las serpientes que te matan las ves venir porque se arrastran por el suelo.
2 K 49
#5 laruladelnorte
Otra polémica con los tests viene dada por el tipo de pruebas que realiza a las mujeres, de ARN y no de ADN, más recomendables por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en este caso.
Este periódico ha constatado que no solamente esta organización prioriza el segundo tipo de prueba sobre la primera, sino también el tribunal se pronunciaba en estos términos. En concreto, aludía a las mujeres que tienen VIH, que se incorporan al sistema de cribado: “Usar un método de cribado basado en ARNm

…   » ver todo el comentario
2 K 45
#4 concentrado
¿Mala fe? Un par de Ave Marías y a seguir trincando.
1 K 36
pitercio #10 pitercio
A ver, están relatando los méritos que tiene la empresa para contratar con el pepe.
1 K 30
#6 tpm1
"La empresa de Ayuso" El Plural y su mierda de titulares.
1 K 25
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
No sabía que Ayuso tuviera una empresa para el cribado del cáncer.

Estos del el Plural son la hostia con sus titulares
0 K 16

