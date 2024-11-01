La empresa de Ayuso para el cribado de cáncer fue multada por la Comunidad de Madrid por “mala fe”

La empresa Hologic, que previsiblemente se llevará el contrato para los tests de cribado para la detección de cáncer de cérvix -el plazo para la adjudicación finaliza el 27 de octubre, pero fuentes de la Comunidad de Madrid preguntadas por ElPlural.com aseguran que el acuerdo no va a rescindir salvo que algunas de las compañías competidoras presenten recursos- fue multada por el Tribunal de Administración de la Contratación Pública por “mala fe”.
| etiquetas: hologic , ayuso , comunidad de madrid , cribado de cáncer , multas
Nada, ya vendrá un juez con un buen Peinado a arreglarlo.
A mí me faltan 3 elecciones más para pedir asilo mental en ruanda... allí las serpientes que te matan las ves venir porque se arrastran por el suelo.
Este periódico ha constatado que no solamente esta organización prioriza el segundo tipo de prueba sobre la primera, sino también el tribunal se pronunciaba en estos términos. En concreto, aludía a las mujeres que tienen VIH, que se incorporan al sistema de cribado: “Usar un método de cribado basado en ARNm
… » ver todo el comentario
Estos del el Plural son la hostia con sus titulares