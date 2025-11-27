edición general
Emmanuel Macron anuncia la mili voluntaria en Francia frente a "las crecientes amenazas"

El presidente francés llama a la "movilización de los jóvenes" y apela al "espíritu defensivo" del país

frg #9 frg
No, eso ya existe, y se llama ejército profesional. Cualquier joven puede apuntarse ahora mismo.
#13 Cuchifrito
#9 Bueno es que a lo mejor con voluntaria quieren decir que o vas voluntariamente o sufres X penalización. Todo muy voluntario.
Torrezzno #3 Torrezzno
La mili voluntaria es un oximoron. Es un trabajo pagado. Cada persona tendra que valorar si le renta o no estar un año de su vida cobrando 900 euros al mes.
#6 gorgos *
#3 en España sería la mejor forma de aumentar el presupuesto militar OTAN y dar trabajo a ninis, en lugar de paguitas
#10 parladoiro *
#6 lo haces como Finlandia que admite milicia regionales, no solo la nacional, y no tendrás ni ninis ni tendrías que darle presupuesto.
chewy #14 chewy
#3 la mili obligatoria en España también era un trabajo pagado. Dos duros, pero pagado
loborojo #15 loborojo
¿Que escusa pondrá Abascal para no ir esta vez?
Por trabajo no creo que sea.
#12 username
Mili voluntaria = Ejercito lowcost
jonolulu #1 jonolulu
Solo la puntita
frg #5 frg
¡A morir pobres de mierda! La próxima guerra ya la tenemos planificada para sanear nuestras cuentas y necesitamos "carne de cañón", los muertos de toda guerra.
cosmonauta #2 cosmonauta
Va a ser curioso ver alguno de los ninis que corren por allí hacer la mili.

¿Están seguros de que se atreven a darles armas?
frg #8 frg
#2 Para eso los tienen. A ver si te crees que los dejas abandonados en sus Banlieue y luego no vas a poder sacarles partido.
#11 Shibuya
Problemas causados por ricos
#16 El_dinero_no_es_de_nadie
No, un ejército profesional necesita un mínimo de dos años de preparación.

Esto es sólo una instrucción básica
rendri #4 rendri
A ver si se apuntan sus hijos pero a hacer prácticas a mali o alguna sitio de esos
janatxan #17 janatxan
Vaya nido de colgados con ganas de pegar tiros están montando :palm:
Alegremensajero #7 Alegremensajero
Que la hagan los hijos de su mujer y que luego vayan ellos a la guerra.
