·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7222
clics
Bienvenidos a Action Park: El auge y la caída del parque de atracciones más peligroso de Estados Unidos en fotos [ENG]
6178
clics
Así son el reservado y la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en el Ventorro el día de la Dana
5354
clics
Un pastor protestante expone claramente el problema de su analfabetismo científico
3671
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
3580
clics
La crisis de vivienda explicada en gráficos
más votadas
345
El jefe de gabinete de Mazón reconoce ante la jueza de la dana que borró sus 'whatsapps' con él
539
Antonio del Moral, juez del Opus Dei que ha condenado al fiscal general, defiende no respetar el secreto de sumario
463
Archivan el caso de un hostelero de Vigo propalestino investigado por un delito de odio por increpar a unos clientes y turistas israelíes
543
El presidente del tribunal que condenó a García Ortiz, en el curso organizado por una acusación: “Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”
529
La carnicería de Israel en Gaza es 31.000 muertos mayor de lo conocido hasta ahora
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
20
clics
Emmanuel Macron anuncia la mili voluntaria en Francia frente a "las crecientes amenazas"
El presidente francés llama a la "movilización de los jóvenes" y apela al "espíritu defensivo" del país
|
etiquetas
:
mili
,
francia
9
0
0
K
148
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
0
0
K
148
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
frg
No, eso ya existe, y se llama ejército profesional. Cualquier joven puede apuntarse ahora mismo.
3
K
49
#13
Cuchifrito
#9
Bueno es que a lo mejor con voluntaria quieren decir que o vas voluntariamente o sufres X penalización. Todo muy voluntario.
0
K
12
#3
Torrezzno
La mili voluntaria es un oximoron. Es un trabajo pagado. Cada persona tendra que valorar si le renta o no estar un año de su vida cobrando 900 euros al mes.
1
K
40
#6
gorgos
*
#3
en España sería la mejor forma de aumentar el presupuesto militar OTAN y dar trabajo a ninis, en lugar de paguitas
1
K
31
#10
parladoiro
*
#6
lo haces como Finlandia que admite milicia regionales, no solo la nacional, y no tendrás ni ninis ni tendrías que darle presupuesto.
1
K
23
#14
chewy
#3
la mili obligatoria en España también era un trabajo pagado. Dos duros, pero pagado
0
K
10
#15
loborojo
¿Que escusa pondrá Abascal para no ir esta vez?
Por trabajo no creo que sea.
1
K
30
#12
username
Mili voluntaria = Ejercito lowcost
1
K
30
#1
jonolulu
Solo la puntita
1
K
27
#5
frg
¡A morir pobres de mierda! La próxima guerra ya la tenemos planificada para sanear nuestras cuentas y necesitamos "carne de cañón", los muertos de toda guerra.
1
K
23
#2
cosmonauta
Va a ser curioso ver alguno de los ninis que corren por allí hacer la mili.
¿Están seguros de que se atreven a darles armas?
0
K
17
#8
frg
#2
Para eso los tienen. A ver si te crees que los dejas abandonados en sus Banlieue y luego no vas a poder sacarles partido.
1
K
19
#11
Shibuya
Problemas causados por ricos
1
K
14
#16
El_dinero_no_es_de_nadie
No, un ejército profesional necesita un mínimo de dos años de preparación.
Esto es sólo una instrucción básica
0
K
13
#4
rendri
A ver si se apuntan sus hijos pero a hacer prácticas a mali o alguna sitio de esos
0
K
11
#17
janatxan
Vaya nido de colgados con ganas de pegar tiros están montando
0
K
10
#7
Alegremensajero
Que la hagan los hijos de su mujer y que luego vayan ellos a la guerra.
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por trabajo no creo que sea.
¿Están seguros de que se atreven a darles armas?
Esto es sólo una instrucción básica