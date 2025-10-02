Ember llama a «aprender de la experiencia de España», donde las renovables han provocado uno de los precios de la electricidad más bajos de Europa

Según la consultora británica, «el éxito de España en el crecimiento de las energías renovables y sus retos para integrarlas ofrecen lecciones para el resto de Europa». (...) el crecimiento de la energía eólica y solar en España ha reducido la influencia del gas y el carbón en el precio de la electricidad en un 75 % desde 2019, y hace que nuestro país tengo uno de los precios más bajos de Europa. (...) siendo que en el primer semestre de 2019 España tenía algunos de los precios de la electricidad más caros de Europa.