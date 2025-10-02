edición general
12 meneos
15 clics

Ember llama a «aprender de la experiencia de España», donde las renovables han provocado uno de los precios de la electricidad más bajos de Europa

Según la consultora británica, «el éxito de España en el crecimiento de las energías renovables y sus retos para integrarlas ofrecen lecciones para el resto de Europa». (...) el crecimiento de la energía eólica y solar en España ha reducido la influencia del gas y el carbón en el precio de la electricidad en un 75 % desde 2019, y hace que nuestro país tengo uno de los precios más bajos de Europa. (...) siendo que en el primer semestre de 2019 España tenía algunos de los precios de la electricidad más caros de Europa.

| etiquetas: ember , españa , renovables , precio , electricidad , gas
12 0 0 K 183 tecnología
8 comentarios
12 0 0 K 183 tecnología
Supercinexin #2 Supercinexin
Tengo que preguntar mañana en el curro cómo se dice "Sanchismo" en inglés.
1 K 32
Battlestar #1 Battlestar
Serán bajos para los salarios del resto de Europa, pero para los salarios españoles bajos mis...
1 K 19
sotillo #4 sotillo
#1 Da gracias que está el perro si no tendrías la electricidad más cara y los sueldos más bajos, que solo veis lo que queréis
0 K 11
#8 Marisadoro
J. M. Soria podría dar alguna conferencia al respecto.
0 K 17
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Vaya, el "Timo Ibérico" está creciendo.

Ahora va a ser "La Estafa Piramidal Ibérica".
0 K 15
sotillo #5 sotillo
#3 La respuesta es bien sencilla, mantener alejada del poder a la derecha todo el tiempo que sea posible
1 K 26
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#5 Haré lo que pueda.

Pero no está fácil la cosa. Aunque tampoco lo estaban las últimas elecciones.
0 K 15
Format_C #7 Format_C
Es que en este pais se debería escuchar a la derecha para hacer lo contrario. Ya veis como echaban pestes de la UME, o del matrimonio gay, y luego todos a la boda de maroto.
0 K 7

menéame