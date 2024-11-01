edición general
Elon Musk sobre los centros de datos en órbita: “SpaceX hará esto” (ING)

Caleb Henry, de Quilty Space, destaca que el impulso de las grandes tecnológicas hacia el espacio podría transformar el sector. Los centros de datos espaciales serían la evolución de los satélites, que ya almacenan, procesan y transmiten información. Aunque requerirían enormes satélites con gran potencia solar, SpaceX lidera con sus Starlink V3, capaces de 1 Tbps —diez veces más que los V2 mini—. Planea lanzar unos 60 por vuelo del Starship a partir de 2026, una capacidad sin precedentes en la industria.

jm22381 #2 jm22381
Me ha surgido la duda de su ventaja competitiva al ahorrar en refrigeración en el espacio y le he preguntado a chatGPT: "Para una IA como Grok (de xAI/Elon Musk), en el futuro podría ser una ventaja estratégica si SpaceX logra desplegar centros de datos espaciales con Starlink V3 y Starship a bajo costo. Musk podría integrar conectividad, computación y entrenamiento de IA en un mismo ecosistema orbital. Pero, a corto plazo, es más una visión a medio-largo plazo (5–10 años) que una ventaja práctica inmediata."
ChatGPT #3 ChatGPT *
#2 con la burrada de electricidad que usan las IA, dudo que el ahorro en refrigeracion compense la que tienes que liar de ¿paneles? ¿RTG?
por otro lado... en el espacio no hay medio conductor del calor, por lo que esa supuesta refrigeración solo se consigue por radiación electromagnética.... no creo que tenga tampoco una ventaja técnica relevante
#1 sliana
La nube no daba la altura para musk
