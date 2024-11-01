Se elevan a más de 140.000 los evacuados por el temporal en el norte de Marruecos

Rabat, (EFE).- El temporal que azota el norte de Marruecos ha obligado a evacuar hasta ahora a 143.164 personas de localidades en riego, según el último informe del Ministerio marroquí de Interior. Las evacuaciones «continúan» y responden «a intervenciones preventivas que tienen como objetivo proteger la vida y garantizar la seguridad de los habitantes», apuntó hoy el organismo en un breve comunicado. El grueso de los desalojos se ha registrado en la provincia de Larache (norte), con más de 110.000 evacuados, seguida de Kenitra, próxima a Rab