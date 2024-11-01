Einstein tenía razón: esta simulación desvela lo que de verdad sucede cerca de un agujero negro

Astrofísicos han logrado una simulación del disco de acreción que no usa simplificaciones matemáticas, algo que no se había conseguido hasta la fecha. Han aplicado las leyes de la Relatividad General, con total rigor y precisión, a las condiciones de gravedad más extremas y violentas conocidas, mientras otros modelos previos han requerido simplificaciones matemáticas. Las simulaciones reproducen de forma consistente todos los sistemas de agujeros negros observados en el cielo, desde fuentes de rayos X ultraluminosas hasta sistemas binarios.