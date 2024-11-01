edición general
Einstein tenía razón: esta simulación desvela lo que de verdad sucede cerca de un agujero negro

Astrofísicos han logrado una simulación del disco de acreción que no usa simplificaciones matemáticas, algo que no se había conseguido hasta la fecha. Han aplicado las leyes de la Relatividad General, con total rigor y precisión, a las condiciones de gravedad más extremas y violentas conocidas, mientras otros modelos previos han requerido simplificaciones matemáticas. Las simulaciones reproducen de forma consistente todos los sistemas de agujeros negros observados en el cielo, desde fuentes de rayos X ultraluminosas hasta sistemas binarios.

#1 BoosterFelix
cuando se envía una noticia sobre una simulación, yo lo que quiero ver es una simulación.
#2 Pitchford
#1 La foto igual no corresponde a este trabajo, pero seguro que es una simulación..
#3 diablos_maiq
#2 No, hombre, fijo que la sacó un influencer en vivo.

Lo raro es que no aparezca su cara sonriente en primer plano
estemenda #4 estemenda
He leído agujero negro y pensé que hablaban de Epstein :roll:
#5 Tiranoc
<<Estos objetos celestes>> yo creo que no son objetos.
