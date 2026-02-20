EEUU mezcla indio y galio y crea una pupila de metal líquido capaz de ofrecer 'supervisión'

EEUU ha desarrollado una pupila de metal líquido creada a partir de indio y galio capaz de modificar su forma y tamaño en tiempo real para optimizar la visión artificial. El avance, publicado en Science Robotics, abre la puerta a sistemas con supervisión avanzada para robótica y vehículos autónomos. El estudio ha sido desarrollado por investigadores del Departamento de Ciencias Físicas Aplicadas de la UNC-Chapel Hill. La investigación describe un ojo artificial que no se limita a capturar imágenes, sino que reacciona físicamente ante los camb