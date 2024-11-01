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EEUU envía 1.250 millones de dólares de fondos destinados a desastres a la Junta de la Paz de Trump (ING)

EEUU envía 1.250 millones de dólares de fondos destinados a desastres a la Junta de la Paz de Trump (ING)

El Departamento de Estado ha recurrido a fondos para desastres internacionales y mantenimiento de la paz para transferir $ 1.25 mil millones a la Junta de la Paz del presidente Trump. “En lugar de darle al presidente Trump un cheque en blanco de $ 1.000 millones para financiar una ‘Junta de la Paz’ que no ha ofrecido transparencia sobre cómo está invirtiendo su dinero, concentrémonos en ayudar a las familias estadounidenses a pagar su factura mensual de energía” dice la senadora Catherine Cortez. Trump dice que reconstruirá Gaza.

| etiquetas: departamento , estado , millones , fondos , desastre , junta , paz , trump
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
eltxoa #2 eltxoa
parece mucho pero es solo un día de misiles interceptores :troll:
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HeilHynkel #11 HeilHynkel
#2

Pues a mí, mira, me arreglaba el mes. :roll:
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jm22381 #1 jm22381
1.000 millones de dólares de la asistencia internacional para desastres, 200 millones de dólares de las operaciones de mantenimiento de la paz y 50 millones de dólares de organizaciones internacionales. Los fondos que el Congreso autorizó para huracanes y refugiados fueron transferidos, sin votación parlamentaria, a un fondo creado por decreto presidencial de Trump, quien lo controla personalmente para siempre. Se autoproclamó presidente vitalicio. Sin auditorías. Sin requisitos de transparencia. Sin normas sobre conflictos de intereses. Cuando abandone la Casa Blanca, se quedará con el fondo. Eso no es una laguna legal. Ese es el plan. Ya no estafa. Simplemente lo toma o_o
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obmultimedia #8 obmultimedia
#1 Mas madera!!!  media
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#4 xaviRodPri
Pues así, ya de primeras, están reconociendo que la junta esa es un desastre
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#3 UNX
Eso da para muchas horteradas doradas.
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ur_quan_master #6 ur_quan_master *
Otro crimen más del zanahorio y van...
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XtrMnIO #9 XtrMnIO *
Pa qué? Pa que la plaga sionista compre bombas?
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#7 jorgeesc
A ver, los fondos destinados a los desastres son los más apropiemados para dotar los costes de una decisión de Trump.
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#10 Sacapuntas
Que pague lo que debe a la ONU.
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Cuñado #5 Cuñado
No sé de qué os quejáis. Más desastre que esa Junta de Paz [sic] es difícil.
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menéame