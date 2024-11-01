EEUU envía 1.250 millones de dólares de fondos destinados a desastres a la Junta de la Paz de Trump (ING)

El Departamento de Estado ha recurrido a fondos para desastres internacionales y mantenimiento de la paz para transferir $ 1.25 mil millones a la Junta de la Paz del presidente Trump. “En lugar de darle al presidente Trump un cheque en blanco de $ 1.000 millones para financiar una ‘Junta de la Paz’ que no ha ofrecido transparencia sobre cómo está invirtiendo su dinero, concentrémonos en ayudar a las familias estadounidenses a pagar su factura mensual de energía” dice la senadora Catherine Cortez. Trump dice que reconstruirá Gaza.