edición general
14 meneos
25 clics
EEUU desregula la banca: ¿quién seguirá sus pasos en el mundo?

EEUU desregula la banca: ¿quién seguirá sus pasos en el mundo?

Un conjunto de nuevas normas impulsará el crédito y los beneficios y consolidará el dominio estadounidense. Pero los críticos advierten que podría conducir a otra crisis. Una foto de Farmers & Drovers Bank ocupa un lugar destacado en la estantería junto al escritorio de Michelle Bowman en la Fed en Washington, como recordatorio de sus vínculos familiares con uno de los bancos más antiguos de Kansas. El tatarabuelo de Bowman fue el primer presidente del banco de 143 años del que su familia aún es propietaria en la zona rural del Medio Oeste. S

| etiquetas: eeuu , banca , desregulacion , pasito patrás
13 1 1 K 112 actualidad
14 comentarios
13 1 1 K 112 actualidad
Comentarios destacados:      
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
Desregular la banca, ¿que podría salir mal?
6 K 98
#4 Maldito
#2 Con lo de las subprime salió genial. Para algunos claro.
4 K 66
Findeton #6 Findeton
#4 Eso ocurrió precisamente por regular la banca.
0 K 10
Ishkar #13 Ishkar
#6 Podrías indicar exactamente que regulación sobre la creación de productos bancarios complejos que escondían deuda de basura con deuda de buena calidad, la existencia de Credit Default Swaps que permiten "asegurar" bienes ajenos sin poseerlos y el uso de agencias de "rating" que tenían un incentivo para valorar bien los productos opacos con la información de los que les pagaban para dicha valoración provocó la crisis de las subprime?
0 K 10
Herumel #9 Herumel
#2 Para los ricos es bueno, para los demás, ya lo sabemos.

Ahora, otros ya nos enseñaron el camino: en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Mangione

O ellos, o nosotros.
2 K 33
Findeton #10 Findeton
#9 Reportado por incitación al odio.
4 K 7
Ishkar #14 Ishkar
#2 Y más con el mojón del shadow banking que se viene, hace ya un par de meses que se están moviendo las cucarachas y el gigante tiene pies de arcilla. La hostia que se viene pronto va a superar la de 2008 y la situación de los gobiernos es peor que la de entonces. Agárrense porque vienen curvas y muy jodidas.
0 K 10
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Ya sé que todo el fatxapobrerío que desconoce la historia está dando palmas con las orejas, pero mira, como no tienen ni idea de lo que ha pasado y se creen inmortales voy a intentar explicar un poco el motivo de que es una pésima idea.

EEUU ha dicho que se basaba el libre comercio (falso, tendían al monopolio en cuanto se asentaban) y durante años fueron un carajal bancario. Estos banqueros invertían dinero que no era suyo en proyectos a cada cual más loco. Algunos tenían éxito y los…   » ver todo el comentario
3 K 49
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Reagan desreguló la banca de inversión y su resultado fue Lehman Brothers y la crisis mundial de 2008.
2 K 39
Findeton #7 Findeton
#5 En realidad eso ocurrió por regular la banca. La regulación Dodd & Frank, el otorgar un monopolio a 2 empresas de calificación (Fannie Mae & Freddie Mac), la regulación Community Reinvestment Act que obligaba a los bancos a prestar a cualquiera, y las tasas de interés artificialmente bajas por la intervención de la FED.
0 K 10
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#7 Claaaaaaro.

Una ley de 2010 provocó la crisis de 2008.
Era tan intervencionista que intervino en el tiempo.

P.D.: ¿Sabes una ley que sí produjo esa crisis?
Derogar esta: es.wikipedia.org/wiki/Ley_Glass-Steagall que era intervencionista (obligaba a tener separada banca comercial y de inversión).
1 K 21
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pa los vagos que no quieran darle al modo lectura.



Un conjunto de nuevas normas impulsará el crédito y los beneficios y consolidará el dominio estadounidense. Pero los críticos advierten que podría conducir a otra crisis.

Una foto de Farmers & Drovers Bank ocupa un lugar destacado en la estantería junto al escritorio de Michelle Bowman en la Fed en Washington, como recordatorio de sus vínculos familiares con uno de los bancos más antiguos de Kansas.

El tatarabuelo de Bowman fue el

…   » ver todo el comentario
1 K 26
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Fuente: la reserva federal de EEUU

www.federalreservehistory.org/essays/banking-panics-of-the-gilded-age

Crisis bancarias en la Era Dorada (hay una serie en HBO, por cierto) No son todas, solo las de una época en concreto.

Ya de paso ... ¿os suena de algo lo de 1873?


Pánico de 1873

Se originó en la sobreinversión en ferrocarriles, cuyos proyectos crecieron más rápido que la demanda rentable.

La retirada de capital europeo tras caídas bursátiles en Viena hundió los

…   » ver todo el comentario
1 K 26
#12 Alcalino
Si, pero cuando pegue el petardazo, ya verás como meten una buena regulación para que los platos rotos los pagues tu.

BIBA LA LIBERTAD CARAJO!
0 K 9

menéame