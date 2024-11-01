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EE.UU. planea inscribir automáticamente a los jóvenes varones en el registro para prestar el servicio militar

EE.UU. planea inscribir automáticamente a los jóvenes varones en el registro para prestar el servicio militar

El gobierno de EE.UU. quiere que los varones jóvenes sean inscritos automáticamente como elegibles para el reclutamiento militar a partir de diciembre, lo cual pondría fin a décadas de autoinscripción. La nueva norma, propuesta por una agencia del gobierno, contempla que los hombres sean registrados de manera automática, en lugar de tener que hacerlo por su cuenta dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años. Los proponentes del plan sostienen que el registro automático permitirá al gobierno ahorrar millones de dólares que se gastan.

| etiquetas: ee.uu. , servicio militar , jóvenes
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5 comentarios
7 1 1 K 72 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y a los que tengan familias inmigrantes el ice los expulsa xD

Barron calienta que sales
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pepel #5 pepel
¿Aunque sean hijos de emigrantes deportados?
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#2 lawerka
Podrán hacer la prestación social sustitutoria como mano de obra esclava en los negocios de Donald Trump
1 K 14
afrofrog #4 afrofrog
Pero para votar no, que es mu' complicado
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menéame