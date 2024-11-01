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El registro automático para el reclutamiento militar estadounidense comenzará en diciembre (inglés)

El Sistema de Servicio Selectivo (SSS) —la agencia gubernamental que mantiene una base de datos de hombres que serán llamados a servir en caso de una emergencia nacional— presentó una propuesta de norma a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios el 30 de marzo, según el sitio web de la oficina. La mayoría de los hombres entre 18 y 25 años ya deben registrarse en el Servicio Selectivo, pero el registro automático se ordenó en diciembre de 2025 como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional fiscal de 2026...

| etiquetas: registro automático , reclutamiento militar , eeuu , diciembre
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14 comentarios
8 1 0 K 127 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Preparando otro Vietnam.
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#2 concentrado
#1 Con vías de escape para personajes como Trump, el cual hizo todo lo posible para no ir.
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cocolisto #5 cocolisto
#2 La guerra es para los pringaos no para los dirigentes y sus vástagos.
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CheliO_oS #7 CheliO_oS
La mayoría de los hombres entre 18 y 25 años ya deben registrarse en el Servicio Selectivo

La minoría restante es la que no tiene la pasta ni la influencia necesaria para saltárselo, por eso lo de "Selectivo".

Y la derecha española tomando notas...
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#8 Tensk
Y su slogan será "Ahora con un 50% más de S".
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Tengo curiosidad de quien va a gestionar eso xD
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devilinside #13 devilinside
#6 El ICE, por supuesto
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Kantinero #3 Kantinero
Debe de ser para una nueva guerra, TrumPP prometió que esta se acababa en dos semanas
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Stathamdepueblo #14 Stathamdepueblo *
Remake del Proyecto 100.000 de McNamara, "los idiotas de McNamara"

es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_100_000

www.meneame.net/story/imbeciles-mcnamara
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Arkhan #4 Arkhan
¿Y qué opinan sus ciudadanos de ello?
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#11 diablos_maiq *
#4 los menores de 25 votarán a Trump en masa
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devilinside #12 devilinside
#11 Salvo Barron, que tiene exención
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millanin #10 millanin
Anda que iba yo a una puta guerra para mayor gloria de issrael.
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Falk #9 Falk *
Una medida bastante sexista :troll:
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menéame