El registro automático para el reclutamiento militar estadounidense comenzará en diciembre (inglés)

El Sistema de Servicio Selectivo (SSS) —la agencia gubernamental que mantiene una base de datos de hombres que serán llamados a servir en caso de una emergencia nacional— presentó una propuesta de norma a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios el 30 de marzo, según el sitio web de la oficina. La mayoría de los hombres entre 18 y 25 años ya deben registrarse en el Servicio Selectivo, pero el registro automático se ordenó en diciembre de 2025 como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional fiscal de 2026...