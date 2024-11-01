EE.UU. es un país enfermo: millones de personas sin seguro por las rebajas fiscales a los ricos. El Congreso elige premiar a las élites antes que garantizar la salud de su gente. El 1 de noviembre de 2025 comenzó en Estados Unidos el periodo de inscripción para los seguros de salud privados bajo la Ley de Cuidado Asequible (ACA, por sus siglas en inglés). Pero lo que debería haber sido un trámite rutinario se ha convertido en un drama social. Millones de personas se enfrentan a un aumento desorbitado de sus primas o directamente a la pérdida...