EE.UU. es un país enfermo: millones de personas sin seguro por las rebajas fiscales a los ricos. El Congreso elige premiar a las élites antes que garantizar la salud de su gente. El 1 de noviembre de 2025 comenzó en Estados Unidos el periodo de inscripción para los seguros de salud privados bajo la Ley de Cuidado Asequible (ACA, por sus siglas en inglés). Pero lo que debería haber sido un trámite rutinario se ha convertido en un drama social. Millones de personas se enfrentan a un aumento desorbitado de sus primas o directamente a la pérdida...

karakol #7 karakol
Los precios de los artículos de primera necesidad subiendo como un cohete, la gente haciendo cola en los bancos de alimentos, una Gestapo secuestrando personas por su tono Pantone de piel, una desigualdad economia apabullante entre ricos y pobres, odio todos los días a todas horas en los medios de comunicación trumpistas y en las redes, millones de personas sin acceso a sanidad, una economía desquiciada por los aranceles y las absurdas decisiones de un codicioso, delincuente, egolatra y absolutamente incompetente presidente.

Tantas armas en el país y todas cogiendo polvo.
#1 tromperri *
No veo la sorpresa.
Es lo que votaron.
Ahora toca sufrir y aprender.
Esperemos que efectivamente aprendan y que tengan ocasión de volver a votar.
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 Es de un darwinismo tal que asusta, 70 millones sin seguro y del resto una gran mayoría con deudas.
themarquesito #3 themarquesito *
#2 Ahora mismo la situación demuestra la psicopatía general del actual gobierno: se niegan a pagar los cupones de comida a 40 millones de estadounidenses (a pesar de tener la obligación de hacerlo y los fondos para ello) porque los demócratas no quieren permitir que el presupuesto de los republicanos deje sin sanidad a 20 millones.
Ludovicio #4 Ludovicio
#2 #3 El problema es la cantidad de ellos que, pese a todo esto, siguen defendiendo ese sistema.
Dragstat #5 Dragstat
#3 es que más que psicopatía, aunque también, es simplemente ideología. La diferencia ahora es que se atreven a hacer cosas que antes eran impensables por lo que dice #4
frankiegth #6 frankiegth *
#2 #3. Lo que Darwin estudió y documentó eran fenómenos naturales (sin una maldad intrínseca) que creo que tienen poco que ver con el canibalismo social que predican y practican todas las extremas derechas del mundo.
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#6 Las plagas arrasan y son fenómenos naturales.
Magog #9 Magog
"Si el proletariado fuera consciente de su poder"

"Nosotros, los muertos"
Yuiop #8 Yuiop
Esto se arregla poniendo más banderas en las entradas de las casas, el que tenga casa, el resto que las pongan en los coches, caravanas y bancos dónde duermen. También sirve pintar la bandera en los cartones sobre los que duermen y con los que se cubren.
