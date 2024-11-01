edición general
EE.UU. e Israel atacan Irán: el precio de Bitcoin se desploma

EE.UU. e Israel atacan Irán: el precio de Bitcoin se desploma

Israel y Estados Unidos realizaron un ataque conjunto contra Irán la madrugada del sábado, marcando una gran escalada en las tensiones regionales. Bitcoin reaccionó de forma extrema a la noticia, cayendo directamente a 63,000 dólares y ampliando las pérdidas diarias a casi 7%.

16 comentarios
#3 malarte *
A los de Fórum filatélico al menos les quedaron los sellos…{troll}
MIrahigos #6 MIrahigos
#3 Y los de los cuadros, los cuadros. ¿O los subastaron? ¿Y a los de los árboles?
#10 Perrota *
#3 A los de Forum filatélico no les quedó nada ya que los sellos no valían nada. Yo llevo más de un 150% de beneficio, y cobrando alquileres de propiedades y usando ese dinero con una tarjeta de débito con la que puedo pagar en cualquier parte del mundo sin tener que decirle a nadie de donde viene ese dinero y a dónde va.
obmultimedia #15 obmultimedia *
#10 Solo te ha faltado decir que eres actor porno y te mide 24cm para soltar la cuñadez extrema total. :troll: :troll:
#16 malarte
#10 Estoy de acuerdo en que cada generación está en su derecho, es más, es su obligación creerse más lista que la anterior y pensar firmemente que uno (que no pertenece a la élite) se puede forrar tumbado en un chaisse-longe.
Supercinexin #4 Supercinexin
Llora como cryptobro lo que no supiste defender como soldado de las IDF.
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
El "valor refugio" de la nueva era tecnológica.

Te tienes que reir...
#7 soberao *
#5 La diferencia es que los mercados financieros cierran los fines de semana pero Bitcoin está abierto todo el año. El lunes le tocará reirse al resto de lo bien que nos tratan Trump y sus socios sionistas con sus guerras por sus cojones, para que no se hable de que Trump además de putero es un mediocre, que solo trae problemas y que su fascismo sionista nos está llevando al abismo.
pip #2 pip
Baja como podría subir, es un índice de sentimientos y vibes :shit:
Sinfonico #1 Sinfonico
Los cripto bros temblando
#9 Perrota
#1 Pues no. Tiempos de comprar.
capitan__nemo #8 capitan__nemo *
Todo lleva cayendo.
Wall Street sufre su mayor caída mensual en un año por el temor a la inflación y la IA (viernes)
www.elboletin.com/wall-street-sufre-su-mayor-caida-mensual-en-un-ano-p

Asi que seguramente aparte de temor a la inflacion y la ia, se preveia el temor a la guerra o ataque sobre Iran
pitercio #13 pitercio
Ha activado inmediatamente sus defensas logarítmicas :troll:
clavícula #11 clavícula
Atacaron en sábado porque las bolsas están cerradas y no pueden caer (veremos el lunes), pero las criptomonedas operan 24/7.

De todas formas, no estoy seguro de si esto es un cisne negro o un cisne blanco...
sorrillo #14 sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí: www.meneame.net/c/33037049

#12 notengonombredeusuario
Tremendo desplome del 3%
