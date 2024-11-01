EE.UU. e Israel atacan Irán: el precio de Bitcoin se desploma

Israel y Estados Unidos realizaron un ataque conjunto contra Irán la madrugada del sábado, marcando una gran escalada en las tensiones regionales. Bitcoin reaccionó de forma extrema a la noticia, cayendo directamente a 63,000 dólares y ampliando las pérdidas diarias a casi 7%.
Te tienes que reir...
Wall Street sufre su mayor caída mensual en un año por el temor a la inflación y la IA (viernes)
www.elboletin.com/wall-street-sufre-su-mayor-caida-mensual-en-un-ano-p
Asi que seguramente aparte de temor a la inflacion y la ia, se preveia el temor a la guerra o ataque sobre Iran
De todas formas, no estoy seguro de si esto es un cisne negro o un cisne blanco...