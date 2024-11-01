edición general
Eduardo Inda y la mafia mediática

Reacción a la reciente noticia de la condena por parte del Tribunal Supremo a Eduardo Inda, director de OkDiario, por mentir sobre Pablo Iglesias y una falsa cuenta en Granadinas. Repaso a la biografía, conexiones y el modus operandi de Inda y del ecosistema mediático español, y Edu Garcia analiza otros casos similares en América Latina donde los medios saben que “es burdo, pero van con ello”. Con la participación del periodista Carlos Enrique Bayo y en recuerdo de la fallecida periodista de investigación Patricia López.

calde
Ya sabéis, los fachas van a estar atentos para censurar está noticia, les pagan doble ración de arroz en estos casos.

Ayudad a mantener la noticia y a llegar a portada!

Es muy burdo, pero vamos con ello!
2 K 39
Deviance
Mira por donde , el pantuflo viene de familia de rancio abolengo, y los compañeros de la base nos lo explican muy bien.
Lo escuché ayer y me quedé con ganas de colgarlo en este foro, para la próxima ni me corto. Buen envío #0 Con un par.
1 K 32
nitsuga.blisset
Sospecho que a Inda mentir más bien le sale a ganar.
1 K 26

