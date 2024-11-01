Eduardo Inda y la mafia mediática  

Reacción a la reciente noticia de la condena por parte del Tribunal Supremo a Eduardo Inda, director de OkDiario, por mentir sobre Pablo Iglesias y una falsa cuenta en Granadinas. Repaso a la biografía, conexiones y el modus operandi de Inda y del ecosistema mediático español, y Edu Garcia analiza otros casos similares en América Latina donde los medios saben que “es burdo, pero van con ello”. Con la participación del periodista Carlos Enrique Bayo y en recuerdo de la fallecida periodista de investigación Patricia López.