Eduardo Casanova le toca los genitales a David Broncano  

Supongo que David Broncano no contaba con que Eduardo Casanova le cogiera de la churra.

37 comentarios
Comentarios destacados:    
Jointhouse_Blues
pa churra este envío
Pertinax
#3 Ahora, imagina a cualquiera, haciendo lo mismo a Henar Álvarez mientras intenta mantenerle apartado. La que se monta es mundial.
alcama
#4 La superioridad moral de la izquierda
frg
#5 Me quedo con la tuya, sin dudarlo ....
chu
#4 el video corta la parte en la que explican que está hablado de antes y consentido. Que no por ello deja de estar feo, pero esa parte está intencionalmente cortada.
Pertinax
#9 Me gustaría ver la completa.
chu
#11 ni que tuvieses que ir al archivo de RTVE en persona a pedir las cintas.
Pertinax
#18 Eres tú quien niega la mayor. Demuéstralo.
chu
#20 eres tú el que ha subido un vídeo recortado con la intención de esparcir un bulo.
Pertinax
#26 Pues záscame. Botando te la dejo. Demuestra la descontextualización.
Jointhouse_Blues
#4 No hace falta imaginar, ya lo vimos todos. Pero ahí había mucho interés en cargarse al calvo, y se valieron de otra chorra, al principio intrascendente, que los propios medios que después se rasgarían las vestiduras y pondrían el grito en el cielo, inicialmente trataron como una mera anécdota graciosa. Todo hasta que alguno vio el potencial que podía tener aquello, y encendieron toda la maquinaria.
Pertinax
#14 Es que el calvo es imbécil. Las cosas como son.
alcama
¿ Agresión sexual?
Pertinax
#1 Solo un piquito. :troll:
BurraPeideira_
Los fachillas os tocáis pensando en el chavalillo este y luego os odiáis a vosotros mismos y a los demás.
2 K 33
#6 El chavalillo este tiene 34 tacos. Edad más que suficiente para saber cuándo estás cometiendo una gilipollez sexista. Y ordinaria.
1 K 31
iIusion
#7 tú no tienes amigos reconocidos maricones no? No sabes lo que te pierdes con el mariconeo!
Pertinax
#13 Yo, en tiempos, era la puta estrella en el Orgullo de mi ciudad. Y existen hombres que me han comido más cosas que a ti. Perdí un premio de Hetero del Mes en la final, y me jodió.
iIusion
#17 anda, que te sobra lo de la estrella! {0x1f609}
Pena de no habernos conocido en tiempos
Pertinax
#29 Se lo tuvieron que currar, que te conste. :troll:
BurraPeideira_
#7 Pues vale. Pero si te vas a indignar cada vez que veas sexismo y ordinariez en la tele tienes un problema. Si solo te pasa con los gays o similares pues también.
Y que conste que puedes tener razón en que es de mal gusto, pero yo que sé, tampoco es que tenga mucha importancia. No es como si un presentador se lo hiciese a un invitado o a alguien que esté en una posición de inferioridad. Ahí van a intentar ser graciosos mientras los vacilan y es fácil hacerlo mal, pero tampoco creo que lo haya hecho con la idea de que el presentador se sintiese agredido.
Pertinax
#24 Qué cojones tendrá que ver que sea gay. :palm:
Doisneau
#12 Que lo que no esta baneado es youtube pesao
TooBased
#15 Que los mierdaenvíos de redes sí están baneados. Por eso Youtube shorts sí lo está. Cuñao.

Precisamente estáis enviando contenido típico de redes pero en Youtube.

Meteroslo donde os quepa :peineta:
Pertinax
#23 Que no es un short, alma de cántaro. Los shorts están baneados.
TooBased
#33 El que pareces un poco short pero de mente eres tú... ya que en ese comentario no digo que sea un short. Digo que es un mierdaenvío típico de redes y lo estáis enviando en Youtube precisamente para evadir el ban.

Pero tú puedes seguir entendiendo lo que te salga de los cojones y seguir enviando mierdas de redes, que te seguiremso denunciando a los @admins por tratar de evadir el ban.
Pertinax
#35 YOUTUBE-NO-ESTÁ-BANEADO. Este es un envío de YouTube. Tú mismo has meneado uno hoy mismo. No sé qué parte no entiendes.
TooBased
#36 Jajajaja tienes un problemita cognitivo.

Ve a que te aguante tu parienta imaginaria y enséñale este vídeo, que seguro que os lo pasaís pipa.
TooBased
@admin alguien saltándose la regla de enviar chorradas de redes sociales
Pertinax
#8 Idmin, inguinal siltíndisi... tatomarporsaco. Está en Humor, y YouTube está permitido.
TooBased
#10 Las redes sociales están baneadas, incluido en humor
Pertinax
#12 YouTube no. De hecho, tú acabas de enviar enlaces de YouTube.
www.meneame.net/user/TooBased/history
A otro con ese cuento.
TooBased
#16 Youtube shorts sí. Youtube normal no porque es contenido más trabajado e interesante.

Tú estás enviando algo que graba cualquiera, si es que no has sigo tu mismo, y en vez de ponerlo en twitter lo ha subido a youtube.

A la mierda con tu basura de envío. :peineta:
Pertinax
#21 No es un Short. Eres muy libre de negativizarla. Ningún problema. El meneante es soberano.
TooBased
#22 No, es una mierda. Y a parte de ser libre de negativizarla, soy libre de llamar el @admin para avisar que estáis enviando contendo mierda de redes en Youtube para evadir el ban.

:-*
Pertinax
#25 Claro que es una mierda.
DrEvil
#10 Un claro ejemplo de porqué MNM está como está...
No se te ocurra decir nada fuera del status quo, que enseguida vienen pidiendo censura.
