¿A qué edad corremos el riesgo de perder el tren de la IA?

Un alto porcentaje de personas que ahora tienen entre 55 y 60 años saben utilizar WhatsApp, compran por internet y participan en redes sociales, entre otras muchas cosas ligadas a la tecnología. Pero ¿les costará seguir el tren como sucede actualmente con los mayores? ¿La brecha digital que se conoce como “gris” será cosa del pasado?
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Precisamente la IA simplifica mucho las cosas, es como tener un experto en todo al lado para preguntar.
Veo mucho más problemática la relación de la IA con jóvenes y personas en aprendizaje, los volverá más tontos.
La inteligencia no desaparece por tener herramientas que nos faciliten la vida.
Pienso que eso nos vuelve más tontos.
No somos más tontos, al contrario, dedicamos nuestra inteligencia a otros frentes en vez de dedicarlos a algo que ya se nos da hecho.
La flexibilidad de estando en el coche el copiloto puede buscar un restaurante al que ir según el antojo que tengan o improvisar una visita a un lugar turístico y en dos minutos el GPS ya nos está guiando a ese destino es un lujo del que generaciones anteriores no tenían.
Y no somos más tontos por ello, no lo somos en absoluto. Tontos sería de no aprovecharlo.
Yo viajo con amigos y es flipante que giras dos calles y no saben volver al hotel.
Este es el motivo por el que los pioneros en usar el vibe-coding lo están abandonando.
No hay que tener miedo al cambio.
Cada día que pasa más tareas previas y de revisión se pueden hacer desde la IA.
Hay que conocer los límites actuales de la IA y usarla dentro de sus límites y estar pendiente conforme avanza por que cada vez abarca más y esos límites van cambiando.
la IA te contesta: "Tienes razón, esto no funciona. Has sido muy agudo al detectarlo. ¿Quieres que busque otra manera de codificarlo?".
Dime el siguiente paso.
Si aún no consideras que sea fiable para diseñar, implementar, ejecutar y validar el resultado de las pruebas unitarias puedes decidir si eres tú quien validas el resultado, si eres tú quien las ejecutas, si eres tú quien las implementas, etc.
Y poco a poco cada vez tendrás que hacer menos de esos pasos.
Supongo que para muchas empresas es la mayor inversión futura y quieren cuantos más usuarios mejor, porque además esos usuarios son también una fuente valiosa de entrenamiento para las IA, porque al igual que en las redes sociales, tú, como usuario eres parte de su negocio y de sus ganancias. Tú eres el producto que busca la IA.
En aquellos ámbitos donde es realista verificar que la respuesta de la IA es correcta y no se incurre en riesgos al hacerlo no es necesario verificar si es correcto en enlaces, basta con probar la solución y si funciona se da por buena.
Por que hablar de software crítico está fuera del contexto de mi comentario.
Sí que se usa para hacer herramientas internas, donde lo que se rompe es menos importante.
Tienes que darle al coco para ver en que te puede ayudar. Ese es el cambio de paradigma.
Por que el primer día que chatGPT se hizo popular ya hablaba en catalán. Y de eso hace ya mucho tiempo.
Hoy en día en versiones gratuitas diría que Gemini y ChatGPT son las que mejores resultados dan, seguida de Qwen. Todas las uso con registro, no sé si alguna de ellas se puede usar sin él.
Yo en día, la tecnología es muchísimo más intuitiva y eso que se decía de los "nativos digitales" se ha demostrado que es una chorrada como un piano: entiende mil veces mejor lo que es la programación uno que supo lo que era el MS2 que otro que nació con el móvil en la mano.
Con la IA igual, dile a una señora de setenta años hace veinte que te hiciera una búsqueda en Google, ahora simplemente tiene que preguntar, dile que te usara un Photoshop, ahora con que sepa dar prompts... Dile que...
cuando la mayoria de chavales no saben ni instalar un llm en local
Todo el resto es el hype, donde cada vez parecen más desesperados.
Ah, un dato, más. Los anuncios de más y más capacidad de proceso no se corresponden con la construcción real. La diferencia entre lo anunciado y lo construido (que puede estar en estados diversos, desde "hemos puesto la primera piedra" hasta "lo hemos conectado a potencia") es de hasta 50 veces.
Va hacer falta una IA que asesore sobre otras IAs.
Los agentes hablan entre ellos y hacen todo el trabajo “en equipo” ==> definición, programación, testeo, correcciones, calidad, despliegue, entrega.
Si quieres, puedes ajustar el flujo a tu modelo de negocio.
Son, digamos, equipos de agentes IA, o enjambres, como queráis llamarlo, pero se suele usar el término “orquestación agentica”.
Ahora, la IA en el ámbito profesional entiendo que a la gente que más le puede afectar tendrá que estar al tanto de aprender cosas nuevas para no quedarse atrás, dependerá del sector en que nos movamos.