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¿A qué edad corremos el riesgo de perder el tren de la IA?

¿A qué edad corremos el riesgo de perder el tren de la IA?

Un alto porcentaje de personas que ahora tienen entre 55 y 60 años saben utilizar WhatsApp, compran por internet y participan en redes sociales, entre otras muchas cosas ligadas a la tecnología. Pero ¿les costará seguir el tren como sucede actualmente con los mayores? ¿La brecha digital que se conoce como “gris” será cosa del pasado?

| etiquetas: inteligencia artificial , ia , edad
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64 comentarios
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Comentarios destacados:      
UnDousTres #9 UnDousTres
#6 Pero parece que si desaparece por no usarla.
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sorrillo #21 sorrillo
#9 Es que no dejamos de usarla, la seguimos usando pero para cosas distintas en las que las máquinas ya nos han facilitado la vida.
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powernergia #1 powernergia *
No se si en esto hay brecha digital por edad.
Precisamente la IA simplifica mucho las cosas, es como tener un experto en todo al lado para preguntar.

Veo mucho más problemática la relación de la IA con jóvenes y personas en aprendizaje, los volverá más tontos.
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lonnegan #4 lonnegan
#1 La IA no es solo para hacerle preguntas. Se trata de saber aprovecharla en tu puesto de trabajo, lo mismo te organiza la agenda, que te contesta correos o te busca datos concretos en una base de datos gigantesca....
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UnDousTres #8 UnDousTres
#4 No le doy yo mi agenda y mis correos a la IA ni muerto, ya tiene que estará a prueba de bombas para asegurarme de que no borre algo que no debe.
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#24 rystan
#4 Hay algunas cosas que pueden ser bastante críticas si se mete la pata, y yo no dejaría ni loco que un mecanismo alucinador me lo tocase.
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lonnegan #27 lonnegan
#24 Nadie dice que la metas a cosas críticas y sobre todo, sin supervisión
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#42 rystan
#27 Pues por ejemplo eso de contestar al email. Es difícl pensar en algo más crítico.
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lonnegan #47 lonnegan
#42 Depende de que email. No es lo mismo un email que respondes personalizado que algo genérico que mandas con mucha frecuencia.
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#29 soberao
#4 Pero en tu puesto de trabajo se beneficia tu empresa, aquí hablan de la generación que ha cumplido más de 55 años y de una supuesta brecha digital.
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lonnegan #34 lonnegan
#29 Y te beneficias tú. Hay tareas que te ahorran mucho tiempo
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#35 soberao
#34 Sí pero el artículo habla de gente de 55 años y más que se está quedando fuera de la AI.
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lonnegan #41 lonnegan
#35 Yo no veo que la edad tenga nada que ver. La IA es nueva para todos, te vas a quedar atrás tengas 25 o 55 si no aprendes.
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#49 soberao
#41 Está en el título del artículo el problema que plantean con la edad (para ellos, que suponen que más de 55 años es un problema y que se van a quedar fuera del "tren").
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lonnegan #52 lonnegan
#49 Si y yo no lo comparto. Para mi no es una cuestión de edad.
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sorrillo #6 sorrillo *
#1 No somos más tontos que quienes tenían memorizadas todas las carreteras de su provincia por que su alternativa era parar para sacar el mapa. No somos más tontos que quienes tenían memorizados los números de teléfono por que la alternativa era llevar encima una agenda de teléfonos. No somos más tontos que quienes ...

La inteligencia no desaparece por tener herramientas que nos faciliten la vida.
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powernergia #11 powernergia
#6 Desde que usamos Maps perdemos la orientación y la percepción de entorno, vamos guiados y con el destino asegurado, y a la vez vamos totalmente perdidos, como meternos en un túnel y salir en destino.

Pienso que eso nos vuelve más tontos.
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sorrillo #18 sorrillo
#11 La perdemos por que no la necesitamos, llegamos al destino que es lo que realmente queremos, lo hacemos siguiendo las indicaciones del GPS.

No somos más tontos, al contrario, dedicamos nuestra inteligencia a otros frentes en vez de dedicarlos a algo que ya se nos da hecho.

La flexibilidad de estando en el coche el copiloto puede buscar un restaurante al que ir según el antojo que tengan o improvisar una visita a un lugar turístico y en dos minutos el GPS ya nos está guiando a ese destino es un lujo del que generaciones anteriores no tenían.

Y no somos más tontos por ello, no lo somos en absoluto. Tontos sería de no aprovecharlo.
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Budgie #19 Budgie
#11 se van perdiendo habilidades que tal vez un dia necesites.
Yo viajo con amigos y es flipante que giras dos calles y no saben volver al hotel.
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sorrillo #23 sorrillo
#19 Y es flipante que sacan el móvil del bolsillo y en medio minuto ya saben como volver al hotel.
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#20 rystan
#6 Al dejar de usar una habilidad, pierdes esa capacidad.

Este es el motivo por el que los pioneros en usar el vibe-coding lo están abandonando.
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sorrillo #25 sorrillo
#20 Hay habilidades que fueron imprescindibles en su día y hoy no lo son, por contra hay habilidades que en su día no aportaban nada y hoy en día son fundamentales.

No hay que tener miedo al cambio.
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#40 rystan
#25 Ponte en la piel de un vibe-coder. Se dedica a darle a la IA pero luego tiene que revisar y aprobar eso. Para poder revisarlo tiene que saber programar. Para saber programar tiene que programar. Simplificando, si no eres capaz de hacer ese software tú mismo, tampoco podrás saber si es o no correcto.
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sorrillo #45 sorrillo
#40 Puedes definir pruebas unitarias exhaustivas, o casi mejor, puedes pedirle a la IA que te defina pruebas unitarias exhaustivas.

Cada día que pasa más tareas previas y de revisión se pueden hacer desde la IA.

Hay que conocer los límites actuales de la IA y usarla dentro de sus límites y estar pendiente conforme avanza por que cada vez abarca más y esos límites van cambiando.
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#54 rystan
#45 Le dices a la IA que haga muchas pruebas unitarias. La IA te dice que han salido maravillosas. Pones ese código en producción. Nadie entiende cómo funciona eso. Un sábado, a las 19h, producción queda bloqueada. Le dices a la IA que qué pasa.

la IA te contesta: "Tienes razón, esto no funciona. Has sido muy agudo al detectarlo. ¿Quieres que busque otra manera de codificarlo?".

Dime el siguiente paso.
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sorrillo #56 sorrillo
#54 Insisto, hay que conocer los límites en cada momento de usar la IA.

Si aún no consideras que sea fiable para diseñar, implementar, ejecutar y validar el resultado de las pruebas unitarias puedes decidir si eres tú quien validas el resultado, si eres tú quien las ejecutas, si eres tú quien las implementas, etc.

Y poco a poco cada vez tendrás que hacer menos de esos pasos.
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#3 soberao *
¿Y qué aporta realmente al IA para la gente de la calle? Porque lo que yo veo hasta ahora es que fomenta la pereza, es como un buscador para vagos donde otro navegador te da enlaces que no te sirven y que tú mismo tienes que ver si sirve para lo que estás buscando, la IA te da una respuesta aunque no la tenga y te la presenta como válida y bien formateada y estructurada aunque se haya inventado toda la información.
Supongo que para muchas empresas es la mayor inversión futura y quieren cuantos más usuarios mejor, porque además esos usuarios son también una fuente valiosa de entrenamiento para las IA, porque al igual que en las redes sociales, tú, como usuario eres parte de su negocio y de sus ganancias. Tú eres el producto que busca la IA.
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Professor #5 Professor
#3 estas obsoleto macho.
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#12 rystan
#3 Básicamente como buscador. Es más rápido que usar Google y ponerse a mirar enlaces. Pero hay que usar una IA que te dé los enlaces, como Perplexity.
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#30 soberao
#17 #15 Para mí es lo que dice #12, que básicamente es un buscador y me parecen mejores mirando al futuro los buscadores tradicionales basados en enlaces y luego ya tú miras lo que te interesa que una AI te lo haga todo, porque luego en el futuro no vas a tener enlaces y tendrás que creerte lo que la AI te envía.
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lonnegan #33 lonnegan
#30 Tu contacto con la IA es muy muy mínimo si dice eso.
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sorrillo #38 sorrillo
#30 A un buscador no le puedes dar un log de error de miles de líneas y que te diga qué problema hay en ese log y como hay que resolverlo.

En aquellos ámbitos donde es realista verificar que la respuesta de la IA es correcta y no se incurre en riesgos al hacerlo no es necesario verificar si es correcto en enlaces, basta con probar la solución y si funciona se da por buena.
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#44 soberao
#38 Pero esto es un ámbito laboral, no a título personal para usos de mayores de 55 años.
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#46 rystan
#38 Nadie que haya trabajado manteniendo software crítico defenderá que si algo funciona se da por bueno.
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sorrillo #51 sorrillo
#46 ¿Leíste mi frase de "y no se incurre en riesgos al hacerlo"?

Por que hablar de software crítico está fuera del contexto de mi comentario.
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#58 rystan
#51 Por lo menos estás de acuerdo en no dejar que una IA toque software crítico. ¿Se te ocurre una forma de hacer llegar este trocito de sabiduría a Microsoft?
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sorrillo #61 sorrillo
#58 Claro que puede tocarlo, simplemente hay que conocer sus límites y hay que saber hasta qué punto se le deja tocar y el nivel de revisión que es necesario en cada momento, todo apunta que cada vez hará falta menos revisión.
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#62 rystan
#61 El consenso actual es no dejar que una IA toque el software críico. Se usa solamente para generar trocitos pequeños de código, es decir, para automatizar la consulta a StackOverflow. Se valida eso a mano y se procede con el resto del trabajo exclusivamente por humanos.

Sí que se usa para hacer herramientas internas, donde lo que se rompe es menos importante.
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eltxoa #15 eltxoa
#3 Pues, le dices que tienes en el frigo y te prepara una o varias recetas. Bastante útil para el común, no?

Tienes que darle al coco para ver en que te puede ayudar. Ese es el cambio de paradigma.
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lonnegan #17 lonnegan
#3 Eso ha cambiado mucho eh, ahora es mucho mejor
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#31 colorincolorado
#3 yo me estoy preparando por libre un examen de idiomas nivel c1 y me corrige los ejercicios escritos más rápido que un profesor particular, me da indicaciones de cómo mejorar el léxico, me señala los errores y me dice lo que está bien. ¿Podría hacerlo por mi cuenta? Tal vez, pero me está acelerando el proceso muchísimo.
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#36 soberao
#31 Si es en inglés supongo que irá fina, pero si te sales del idioma del imperio ya no va tan bien y hay que ir con más cuidado.
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sorrillo #39 sorrillo *
#36 ¿Esto lo sabes de buena tinta o son prejuicios?

Por que el primer día que chatGPT se hizo popular ya hablaba en catalán. Y de eso hace ya mucho tiempo.
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#43 soberao
#39 No he probado chatGPT porque pide registro y no me llevo bien con sitios donde piden contraseñas que luego se me olvidan al día siguiente.
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sorrillo #48 sorrillo
#43 ¿Qué has probado?

Hoy en día en versiones gratuitas diría que Gemini y ChatGPT son las que mejores resultados dan, seguida de Qwen. Todas las uso con registro, no sé si alguna de ellas se puede usar sin él.
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#50 soberao
#48 Deepl.
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sorrillo #53 sorrillo
#50 Uf, entonces hablas de la IA de hace una década, normal que aún tengas las opiniones que expresas.
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#55 soberao
#53 Como empresa lleva 8 años y ha superado con diferencia a otros traductores online como el de Google, Facebook o Amazón en.wikipedia.org/wiki/DeepL_Translator
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sorrillo #57 sorrillo *
#55 Sí, es un buen traductor, no es de lo que se está hablando en este meneo. Cuando se habla hoy en día de IA se habla de ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen ...
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Guanarteme #22 Guanarteme *
Hace treinta años para manejar un ordenador había que saber, ya que la tecnología podía ser un dolor de huevos, era algo que te tenía que gustar e interesar para poder sacarle provecho.

Yo en día, la tecnología es muchísimo más intuitiva y eso que se decía de los "nativos digitales" se ha demostrado que es una chorrada como un piano: entiende mil veces mejor lo que es la programación uno que supo lo que era el MS2 que otro que nació con el móvil en la mano.

Con la IA igual, dile a una señora de setenta años hace veinte que te hiciera una búsqueda en Google, ahora simplemente tiene que preguntar, dile que te usara un Photoshop, ahora con que sepa dar prompts... Dile que...
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#28 marcotolo
que mania con poner a los que rondamos los 60 como analfabetos digitales,
cuando la mayoria de chavales no saben ni instalar un llm en local
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pedrobotero #59 pedrobotero
#16 si, si, han dejado de mejorar...
1 K 21
#63 rystan
#59 Desde hace un año que no hay cambios. Se dedican a poner más memoria y ya está. Las mejoras visibles consisten exclusivamente en entrenar más truquitos, con lo que saben hacer cosas nuevas, pero eso no es ninguna mejora ya que nada ha cambiado en el fondo.

Todo el resto es el hype, donde cada vez parecen más desesperados.

Ah, un dato, más. Los anuncios de más y más capacidad de proceso no se corresponden con la construcción real. La diferencia entre lo anunciado y lo construido (que puede estar en estados diversos, desde "hemos puesto la primera piedra" hasta "lo hemos conectado a potencia") es de hasta 50 veces.
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jacm #32 jacm
Creo que a los 2 años.
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pedrobotero #2 pedrobotero
A ver quien es el guapo que sigue el tren de la IA saliendo cada día modelos nuevos para mil cosas...
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eltxoa #10 eltxoa
#2 Sí. Ahí veo yo un problema. Ahora mismo hay demasiadas opciones. Uno no sabe que se está perdiendo.

Va hacer falta una IA que asesore sobre otras IAs.
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lonnegan #13 lonnegan
#10 No es la primera vez que le pregunto a una IA el prompt para otra IA jajajaja
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Huaso #60 Huaso *
#10 ya se usa así hace tiempo. Se programan agentes concretos para tareas acotadas con skills y especificaciones apropiadas y un agente coordinador.
Los agentes hablan entre ellos y hacen todo el trabajo “en equipo” ==> definición, programación, testeo, correcciones, calidad, despliegue, entrega.
Si quieres, puedes ajustar el flujo a tu modelo de negocio.

Son, digamos, equipos de agentes IA, o enjambres, como queráis llamarlo, pero se suele usar el término “orquestación agentica”.
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Poplíteo #14 Poplíteo
#2 Yo lo sigo, por ahora desde la estación.
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#16 rystan
#2 Todos los modelos son equivalentes. No del todo pero casi. Han dejado ya de mejorar. Los nuevos anuncios son puro marketing.
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xabih #64 xabih
El riesgo no es perderla sino adoptarla.
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Mltfrtk #37 Mltfrtk
La generación que programaba el VHS y arregla el móvil y el ordenador de sus padres cada dos semanas, ya manejamos la IA con soltura.
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#7 rystan
No veo yo tanto el sentido de preocuparse por que los mayores no aprenden trucos nuevos cuando el verdadero problema son los jóvenes que no son capaces de aprender nada.
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hazardum #26 hazardum
Está la IA a nivel de usuario, y esta la IA en el ámbito profesional, la de usuario creo que actualmente da un poco igual, la verdad, el que quiera que la use, el que no, pues no, pero ahora mismo no creo que cambie mucho de usarla o no, quizá pueda ahorrarte alguna tarea en concreto o investigar alguna cuestión más rápido.

Ahora, la IA en el ámbito profesional entiendo que a la gente que más le puede afectar tendrá que estar al tanto de aprender cosas nuevas para no quedarse atrás, dependerá del sector en que nos movamos.
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menéame