Economía de EEUU se expande 3,8% tras actualización del crecimiento del segundo trimestre del año

Un aumento en el gasto de los consumidores ayudó a que la economía de Estados Unidos se expandiera a un sorprendente 3,8% de abril a junio, informó el jueves el gobierno en una drástica actualización al alza de su estimación previa del crecimiento del segundo trimestre del año. El producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos —la producción nacional de bienes y servicios— se recuperó en primavera de una caída del 0,6% en el primer trimestre causada por las repercusiones de las guerras comerciales del presidente Donald Trump.