edición general
1 meneos
2 clics

Economía de EEUU se expande 3,8% tras actualización del crecimiento del segundo trimestre del año

Un aumento en el gasto de los consumidores ayudó a que la economía de Estados Unidos se expandiera a un sorprendente 3,8% de abril a junio, informó el jueves el gobierno en una drástica actualización al alza de su estimación previa del crecimiento del segundo trimestre del año. El producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos —la producción nacional de bienes y servicios— se recuperó en primavera de una caída del 0,6% en el primer trimestre causada por las repercusiones de las guerras comerciales del presidente Donald Trump.

| etiquetas: economía , eeuu , crecimiento
1 0 0 K 20 actualidad
5 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
reithor #1 reithor
Se ve que el nuevo analista, que ha substituido a esa que mandaron a Alaska por hacer mal los números, sabe lo que hay que hacer.
4 K 77
#2 Grahml *
Hoy a Trump no le hace falta despedir a nadie. xD
2 K 46
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
"sorprendente" es poco xD xD xD
1 K 26
#5 ombresaco
después de leer esto www.meneame.net/story/malematicas-cclxxxix-variaciones-porcentuales-va

habría que ver los números de verdad
0 K 11
hormiga_cartonera #4 hormiga_cartonera *
Economía circular o círculo virtuoso lo llaman:

Nvidia invierte 100 mil millones de dólares en OpenAi, OpenAI en Oracle y ésta a su vez en Nvidia. :->

A ver cuanto dura la función ...
0 K 7

menéame