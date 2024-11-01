edición general
Echar gasolina a la alemana: el truco para ahorrar en combustible que usan en Francia y que no sirve para nada

Dicen que, según el ADAC, el influyente automóvil club alemán, se trata de repostar a determinadas horas. En concreto, entre las 18:00 y las 22:00 de la tarde, o a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque las temperaturas son más frescas. Por lo tanto, el combustible es más denso. En teoría, obtendríamos así más combustible por el mismo precio. Es lo que llaman en Francia repostar a la alemana.

#1 anamabel
Quizá no sirve para nada con la gasolina, pero al repostar GNC seguro que sí. El compresor de la gasinera mete siempre algún kg de más si lleno en un ambiente frío.
#4 Meneacer
#1 Joer, flipo, con los engendros de nombre que se inventan para las estaciones de servicio de distintos combustibles. ¿Una gasinera sirve gasina? Supongo que se debería llamar estación gasera, o simplemente gasera.
#7 Tronchador.
#4 dle.rae.es/-ero
gasoilina -> Gasolinera - Bien
Gas -> Gasinera - Mal. Gasera - Correcto.
Electricidad -> Electrolinera - Terrible Electricidera ¿Correcto?
:-/
#5 Tertuliano_equidistante
#1 Lo que pasará es que tu depósito admitirá algún kg de más por ocupar menos volumen, pero ese kg te lo cobran igual, si no no te darías cuenta de que ha entrado.
#6 anamabel
#5 Porsupuesto, cobrar...te lo cobran todo, la gracia es que meterle algún kg de más me va bien porque los turismos a GNC no suelen tener una gran autonomía cuando consumen solo el gas.
#8 Tronchador.
#5 No si se mide el volumen.
#2 exeware
Bueno en Alemania según que horas los precios cambian y mucho..así qie quizás....te salga el.tiro por la culata.
Por otro lado me cuesta creer que eso no sea algo ya controlado....
#3 nadaman
#2 Justo venia a decir esto mismo.
