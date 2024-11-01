Echar gasolina a la alemana: el truco para ahorrar en combustible que usan en Francia y que no sirve para nada

Dicen que, según el ADAC, el influyente automóvil club alemán, se trata de repostar a determinadas horas. En concreto, entre las 18:00 y las 22:00 de la tarde, o a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque las temperaturas son más frescas. Por lo tanto, el combustible es más denso. En teoría, obtendríamos así más combustible por el mismo precio. Es lo que llaman en Francia repostar a la alemana.