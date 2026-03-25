Echan al juez Luis Villares y a sus compañeras de la sala que juzga las eólicas y el hospital Álvaro Cunqueiro

Luis Villares ya no formará parte de la sección del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que juzga los eólicos y la concesión del hospital Álvaro Cunqueiro. La nueva presidenta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, María Azucena Recio González, firmó una resolución que lo traslada forzosamente de la sección tercera a la sección cuarta. El cambio complacerá a la Xunta y a la patronal, que desconfiaban de Villares por su pasado como líder de En Marea. Recio, que derrotó hace poco a...