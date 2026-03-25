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Echan al juez Luis Villares y a sus compañeras de la sala que juzga las eólicas y el hospital Álvaro Cunqueiro

Echan al juez Luis Villares y a sus compañeras de la sala que juzga las eólicas y el hospital Álvaro Cunqueiro

Luis Villares ya no formará parte de la sección del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que juzga los eólicos y la concesión del hospital Álvaro Cunqueiro. La nueva presidenta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, María Azucena Recio González, firmó una resolución que lo traslada forzosamente de la sección tercera a la sección cuarta. El cambio complacerá a la Xunta y a la patronal, que desconfiaban de Villares por su pasado como líder de En Marea. Recio, que derrotó hace poco a...

| etiquetas: luis villares , cambio de sala , contencioso , eólico , concesión , cunqueiro
19 5 0 K 181 Tribunales
4 comentarios
19 5 0 K 181 Tribunales
calde #3 calde *
Controlando la justicia por la puerta de atrás, desde 1939... :-(

(bueno, sí hasta los 70 era por la puerta principal, pero me refiero a que son los mismos desde el 39)
3 K 40
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
¿Los meneantes cloaqueros-juristas no hacen acto se presencia por aquí?
2 K 30
#1 dagda
Si un juez no es pepero, no vale.
1 K 12
reivaj01 #2 reivaj01 *
#1 como dios manda.
Lo mismo, hasta quería impartir justicia.
0 K 10

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