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#2
Casi los convierten en nazis buenos.
Que se afilien a un sindicato para conseguir mejores condiciones laborales.
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relacionadas
#1
A.more
Antena 3 con los nazis. Siempre
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#24
LunaTiko
#1
Siempre. Me encanta lo de "Duras imágenes"... son duras de ver porque no se ve nada, básicamente.
Por otro lado, ojalá el apuñalado no se muera, pero que se quede con secuelas de por vida, a ver si a los cromañones unga-unga se les quitan las ganas de dar palizas. Esto es como cuando el toro pilla al torero: 0 lástima. Si vas a calentar y acabas escaldado, te lo has ganado.
Y que con sus secuelas dependa de ayudas sociales, a ver si sigue defendiendo a V.oX o la mierda ultraderechista que respalde. Y que a todos los matones de gimnasio mononeuronales les pase lo mismo.
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#3
volandero
¿Se sabe si la navaja está bien?
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#11
Joroñas
*
#3
A ver,
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#2
MenéameApesta
*
Casi los convierten en nazis buenos.
Que se afilien a un sindicato para conseguir mejores condiciones laborales.
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#6
ostiayajoder
No voy a intentarlo otra vez.... pero es un video corto en el q no se ve nada?
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#9
Joroñas
#6
correcto
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#13
Format_C
#6
exacto
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#4
Supercinexin
Jajajajajaja
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#17
antesdarle
#15
lo mismo, vamos igual ser molestada o agredida por tu forma de vestir que creerte de los swat tratando de desalojar a peña que por otro lado no han llegado a un acuerdo para irse por las buenas
vamos, como dos gotas de agua
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#19
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
#17
Tu excusas al agresor, si tu ves normal liarse a puñaladas en vez de llamar a la policia es porque estas del lado del criminal
Tambien te puedo pasar casos recientes de gente que se llevo puñaladas siendo atracados, no iban de "sheriff" como en este caso, quiza ahi la excusa es llevar un reloj caro o lo que se te pase por la cabeza
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#22
chavi
#19
Bueno, agresores hay dos. Alguien se metió en la vivienda de alguien e intentó echarlo....
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#10
Leon_Bocanegra
*
Son gajes del oficio. Si no hubiera apuñalamientos se extinguirían.
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#8
DrToxic
¿La noticia cuál es? ¿Que, por desgracia, el nazi ha sobrevivido?
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#5
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
Ir a desalojar criminales peligrosos es un trabajo de riesgo, es algo que no deberia ser necesario en un pais serio donde la justicia lo haria rapido. Pero España no es un pais serio
Edito: vaya semanita en la Dinamarca del Mediterraneo, he perdido la cuenta de tantos apuñalamientos en los ultimos dias
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#12
antesdarle
#5
pues mire yo nunca he recibido un navajazo, lo que tiene no ir por la vida creyéndome el sheriff
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#15
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
#12
Eso que dices me suena mucho a no te pongas minifalda y asi tampoco te violan
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#20
Battlestar
*
#12
Los navajazos son como la lotería.
Aunque no compres siempre existe la posibilidad de que alguien te regale un boleto sin esperarlo y te toque. Pero si compras boletos todo los días es muchísimo más probable que te toque.
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#7
antesdarle
A ver si te pones a hacer el macarra y te llevas un navajazo pues mala suerte.
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#16
Chepacoletariado
ES HORRIPLA!!
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#18
LunaTiko
#16
Que pesado con la viñeta esa, la he visto ya en nosecuantos comentarios. Vaya spam de mierda, lo tienes que meter en todos lados con calzador??
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#21
afrofrog
#18
A ver... es su cuenta y se la folla cuando quiere
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#23
StuartMcNight
#18
Lo mas gracioso de la viñeta de
#16
es el eterno drama de la caverna. La realidad NUNCA es tan mala como ellos expresan y por eso se tienen que inventar cosas que solo estan en sus cabezas para ver si consiguen convencer a cualquier ameba de sus bobadas.
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#14
UnoYDos
*
Como era de esperar de la progresía malasañera en este site que solo ha visto los barrios obreros en foto. Vaya comentarios. Un barrio hasta los cojones de los criminales, y vosotros con los criminales. Luego votan a la derecha y que tontos que son. Si desde la izquierda no limpiamos las calles de criminales, las derechas seguiran consechando votos.
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#25
chavi
#14
Si desde la izquierda no limpiamos las calles de criminales, las derechas seguiran consechando votos.
A qué te refieres a "desde la izquierda limpiar las calles de criminales" ??? ¿ A reventarlos a hostias personalmente usando solo la mano izquierda ? Y supongo que esperar que se dejen...
Porque lo de dejar a la policía y a los juzgados hacer su trabajo, eso, ni se contempla. Claro.
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#27
UnoYDos
*
#25
¿Solo sabeis argumentar con falacias de falsa dicotomía? Dais verguenza ajena, ahora resulta que pedir que nuestra justicia no sea un pitorreo es ir metiendo palizas. Cuando quieras debatir como un adulto hablamos.
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#26
UnoYDos
#14
Seguid votando negativo. Vuestra censura no tapará vuestras miserias. Luego llorareis porque las ratas de Vox tomen gobiernos, cuando los únicos culpables sois vosotros.
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27
comentarios)
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Que se afilien a un sindicato para conseguir mejores condiciones laborales.
Por otro lado, ojalá el apuñalado no se muera, pero que se quede con secuelas de por vida, a ver si a los cromañones unga-unga se les quitan las ganas de dar palizas. Esto es como cuando el toro pilla al torero: 0 lástima. Si vas a calentar y acabas escaldado, te lo has ganado.
Y que con sus secuelas dependa de ayudas sociales, a ver si sigue defendiendo a V.oX o la mierda ultraderechista que respalde. Y que a todos los matones de gimnasio mononeuronales les pase lo mismo.
A ver,
Que se afilien a un sindicato para conseguir mejores condiciones laborales.
Tambien te puedo pasar casos recientes de gente que se llevo puñaladas siendo atracados, no iban de "sheriff" como en este caso, quiza ahi la excusa es llevar un reloj caro o lo que se te pase por la cabeza
Edito: vaya semanita en la Dinamarca del Mediterraneo, he perdido la cuenta de tantos apuñalamientos en los ultimos dias
Aunque no compres siempre existe la posibilidad de que alguien te regale un boleto sin esperarlo y te toque. Pero si compras boletos todo los días es muchísimo más probable que te toque.
A qué te refieres a "desde la izquierda limpiar las calles de criminales" ??? ¿ A reventarlos a hostias personalmente usando solo la mano izquierda ? Y supongo que esperar que se dejen...
Porque lo de dejar a la policía y a los juzgados hacer su trabajo, eso, ni se contempla. Claro.