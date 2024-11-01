·
9
meneos
24
clics
Un dron sobrevuela ilegalmente una planta de explosivos militares en Francia
Se desconoce el origen del vehículo no tripulado, que realizó varias idas y venidas antes de desaparecer.
etiquetas:
francia
dron
actualidad
18 comentarios
Comentarios destacados:
#3
Veelicus
Continua la campaña de desinformacion para justificar un rearme contra rusia.
Hoy en La Sexta han preguntado a los jovenes si estarian dispuestos a hacer la mili, como en belgica, cobrando 2000 euros, y curiosamente ninguna ha salido diciendo que no y menos cuando hay una guerra a las puertas.
Estoy mas que convencido que muchos jovenes entrevistados habran dicho que no, pero, por lo que sea, solo han sacado comentarios a favor o neutrales a hacer la mili.
#4
Dasmandr
#3
lo mismo, también, es que ese salario sigue siendo mayor que el SMI.
Que yo no perdí tiempo en eso, gracias a prorrogas y al innombrable. Pero en ese momento, quizá, hubiera aprovechado.
#5
allaquevamos
#4
también si te avisan de que tenias muchas papeletas de acabar de paseo por Irak en una guerra?
Yo no lo veo.
Hace 10 años el ejercito era un chollo para un nini, ahora es una lotería a futuro.
#7
Dasmandr
#5
Era muy joven y muy imbécil. Aún más que ahora.
En esos momentos, o cerca, podría estar de camarero, o de retén forestal; o en esa mili ganando más y sacándome permisos de conducir por la patilla
#8
Veelicus
#4
Lo que no te dicen es que luego pasas a estar minimo 10 años en la reserva, y teniendo en cuenta que el ejercito español no es muy numeroso en caso de guerra casi seguro que te movilizan. Y la guerra contra Rusia esta planificada para antes de 2030
#9
Dasmandr
#8
Si no lo niego, que para eso existen los reclutadores.
Y también los reclutados. Para los que, en casos, puede ser una opción atractiva.
#6
Andreham
#3
Es muy triste que los jovenes no se den cuenta de que si hacen la mili es para ir a la guerra a defender a los que les mantienen en una precariedad tan grande que 2000 euros por hacer de mayordomos de altos cargos militares y sus hijos cayetanos con suerte, o ir a morir a la conchinchina con menos suerte, les parece apetecible.
#10
SegarroAmego
#3
pasate eso que fumas
#12
Veelicus
#10
Que parte que estoy diciendo no te lo crees?
militarnyi.com/en/news/poland-is-preparing-for-possible-russian-war-ag
nationalsecurityjournal.org/general-warns-russia-will-be-ready-for-a-w
www.bbc.com/news/articles/c62v63gl8rvo
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-russia-war-patrick-sanders-
#16
Verdaderofalso
*
#10
#3
el expresidente de Corea la Buena está siendo investigado por un tema de drones
los fiscales alegan que voló drones sobre Corea del Norte en un intento deliberado de avivar tensiones y justificar sus planes para declarar la ley marcial.
www.meneame.net/story/expresidente-surcoreano-yoon-enfrenta-cargos-vol
Por eso lo primero es investigar y tener o certeza de quien ha sido el causante.
No nos podemos arriesgar a otro NordStream
#17
powernergia
#10
Es la explicación mas verosimil, si se te ocurre otra la puedes compartir.
#11
BloodStar
#3
la campaña que justifica el rearme de Europa es la campaña militar de conquista que Rusia está ejecutando en Ucrania.
#15
Gry
*
#11
Yep, y las previsiones de que en cuanto termine de conquistar Ucrania (en cualquier momento cae Kiev) empezará a invadir países de la OTAN para actuar como distracción mientras China invade Taiwan.
#14
salteado3
#3
La rana y la olla que se va calentando poco a poco.
#2
mariopg
si fuera ruso ya se sabría de sobra y anunciado a bombo y platillo
#13
Aokromes
#2
como si les hiciese falta que sea ruso para decir que es ruso.
#18
Asimismov
*
Con drones, guerra híbrida y electrónica el ejército volverá a ser un órgano formativo de primera clase en muy pocos años. Yo con 50 años menos, me apuntaría.
#1
antesdarle
“ organizaron búsquedas para encontrar al telepiloto, que se han demostrado infructuosas.” Viendo el alcance que tienen muchos drones en entornos domésticos o no profesionales ni militares. Veo una tarea complicada encontrar al piloto.
