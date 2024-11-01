Expresidente surcoreano Yoon enfrenta cargos por volar drones sobre Corea del Norte

El destituido expresidente conservador de Corea del Sur Yoon Suk Yeol enfrentaba más cargos criminales el lunes, ya que los fiscales alegan que voló drones sobre Corea del Norte en un intento deliberado de avivar tensiones y justificar sus planes para declarar la ley marcial. Cuando Yoon anunció la ley marcial, citó brevemente “amenazas de las fuerzas comunistas norcoreanas”, pero se centró en sus disputas con el parlamento controlado por progresistas que obstruía sus medidas, destituyó a altos funcionarios y recortó el presupuesto