El drama de la generación Z en EEUU: aprueban una ley de urgencia porque los jóvenes no saben firmar cheques ni hipotecas

Estados Unidos ha aprobado una nueva ley educativa de urgencia para reintroducir la enseñanza de la escritura cursiva en las escuelas públicas ante una realidad que preocupa a autoridades y educadores: una parte significativa de los jóvenes de la generación Z no sabe firmar cheques, hipotecas ni documentos legales básicos. La medida se ha adoptado en el estado de Nueva Jersey, donde más de 300.000 alumnos de primaria volverán a aprender escritura cursiva a partir del próximo curso. La norma, firmada por el gobernador saliente Phil Murphy,...
Educadores y responsables del sistema educativo respaldan la iniciativa. El comisionado de Educación de Nueva Jersey, Kevin Dehmer, ha señalado que la escritura a mano refuerza habilidades básicas de aprendizaje y aumenta la confianza del alumnado. Otros legisladores coinciden en que escribir a mano sigue siendo una herramienta clave, incluso en un entorno cada vez más digital.
