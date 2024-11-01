edición general
El drama de la generación Z en EEUU: aprueban una ley de urgencia porque los jóvenes no saben firmar cheques ni hipotecas

Estados Unidos ha aprobado una nueva ley educativa de urgencia para reintroducir la enseñanza de la escritura cursiva en las escuelas públicas ante una realidad que preocupa a autoridades y educadores: una parte significativa de los jóvenes de la generación Z no sabe firmar cheques, hipotecas ni documentos legales básicos. La medida se ha adoptado en el estado de Nueva Jersey, donde más de 300.000 alumnos de primaria volverán a aprender escritura cursiva a partir del próximo curso. La norma, firmada por el gobernador saliente Phil Murphy,...

En serio no les enseñan a escribir a mano desde 2010?

Que locura, la verdad.
Creo que no he firmado un cheque en toda mi vida
#4 Pero sabrías hacerlo
Y digo yo, ¿no sera que habra que modernizar el sistema ya si los jovenes y por tanto la sociedad no lo hace ya? es como si quieres enviar una carta certificada y le tienes que poner un sello de cera.
¿No les vale con la clásica X?
Acabo de leerla y no termino de entenderla. ¿Cuál es exactamente la utilidad de la cursiva en la firma de cheques e hipotecas? ¿Allí solo aceptan nombres en cursiva?
#1 Se refiere a la escritura a mano. De la noticia:

Educadores y responsables del sistema educativo respaldan la iniciativa. El comisionado de Educación de Nueva Jersey, Kevin Dehmer, ha señalado que la escritura a mano refuerza habilidades básicas de aprendizaje y aumenta la confianza del alumnado. Otros legisladores coinciden en que escribir a mano sigue siendo una herramienta clave, incluso en un entorno cada vez más digital.
#6 Pero es que una cosa es escribir a mano y otra escribir en cursiva, y la noticia pone un montón de énfasis en ese detalle. A menos que se eliminase la escritura a mano en 2010 los chavales no deberían tener ningún problema para poner su nombre, aunque no sea en cursiva.
#10 Tipográficamente, la letra cursiva, también llamada letra de carta, letra manuscrita o letra corrida (este último término más frecuente en el español de Hispanoamérica) aunque no toda la escritura manuscrita es en cursiva, es un estilo de escritura cuyas características más comunes son la inclinación de sus letras y, aunque no necesariamente, la concatenación de las mismas dentro de cada palabra. Este estilo permite escribir manualmente con una mayor velocidad.

Por extensión, se llama cursiva (también letras itálicas, que los tipógrafos llaman «bastardilla») a todo aquel tipo de letra que aparece inclinada hacia la derecha.


Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Cursiva
#16 aunque no toda la escritura manuscrita es en cursiva
#1 Creo, por lo que he buscado ya que no lo sabía, es un error de traducción. Cursive en inglés se refiere a que se escribe todo seguido, enlazado. Seguro que algún otro con conocimiento puede aclararlo.
cei-ingles.com.ar/cursiva-en-ingles/
#11 Si por eso lo dije, que o bien estaban traduciendo handwriting como cursiva, que no tendría demasiado sentido, o mezclando cosas. Entiendo que los chavales no sepan firmar documentos si dejaron de aprender a escribir a mano hace 15 años, pero si solo dejaron de escribir en cursiva me parece exagerado.
#11 Un falso amigo, como Trump
Estos jovencitos que no saben ni poner un telegrama al autogiro de la embajada de Siam en Calcuta :roll:
Y no se dignan a usar huella dactilar, retina o adn?
O no pueden por limitaciones culturales / tecnologicas? :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
Hablamos de un país donde sale gente del high school sin saber leer fluidamente
América a primero
Todo lo que exceda pedir un Mc Menú alcanza una complejidad imposible de procesar por sus cerebros
