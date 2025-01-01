edición general
Dos jóvenes matemáticas proponen una geometría revolucionaria con potencial para explicar desde partículas hasta el universo primitivo

Claudia Fevola y Anna-Laura Sattelberger, dos matemáticas jóvenes cuyas trayectorias confluyen en un mismo objetivo. Este objetivo no es otro que crear un nuevo lenguaje matemático que conecte lo más pequeño —las partículas subatómicas— con lo más grande: la evolución del cosmos. Ambas autoras, desde instituciones científicas de referencia como Inria Saclay y el Instituto Max Planck de Matemáticas en las Ciencias, han firmado un trabajo ambicioso publicado en la revista Notices of the American Mathematical Society. En él no se ofrece un

#1 Lusco2
Dos matemáticas jóvenes son ideales para cambiar la geometría 90-60-90 :troll:
6 K -14
#5 Lusco2
#2 Nooo, troll!
0 K 6
alfre2 #3 alfre2
Se viene foto de Feijoo junto a la portada del trabajo en 3, 2,…
0 K 12
meneandro #4 meneandro
Siempre he pensado que en muchas ocasiones, los muros y las paredes con que se topan ciertas búsquedas de conocimiento simplemente son datos esperando a ser reestructurados o transformados para ser analizados por herramientas diferentes a las que se habían usado hasta ese entonces. Cosas complejas hasta el absurdo, pasan a ser mucho más triviales y fáciles de manejar, problemas insolubles pasan a ser afrontables, es cambiar la forma de verlos, abordarlos y tratarlos lo que los hace resolvibles. Y ya cuando se da con la tecla, te das cuenta de por qué analizarlos como lo hacías anteriormente era una tontería. Para la nueva física, hacen falta nuevas herramientas y nuevos puntos de vista, además de intuición y conocimiento.
2 K 16
NPCmasacrado #6 NPCmasacrado
Jacobo Grinberg y la teoría sintérgica lo hicieron primero desde la física cuántica y la lattice.
0 K 20

