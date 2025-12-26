Las dos falsedades flagrantes descubiertas en el caso Begoña: una de la Audiencia de Madrid y otra del juez instructor

La información falsa incluida en el auto de 5 de diciembre de la sección 23 de la Audiencia de Madrid de que todas las asistentes de esposas de presidentes de Gobierno, con la excepción de Begoña Gómez, fueron "funcionarios expertos en protocolo" se une a la declaración tergiversada de la testigo Sonsoles Blanca Gil de Antuñano por el juez Juan Carlos Peinado, que usó para imputar a Juan José Güemes, ejecutivo del Instituto de Empresa, bajo amenaza de falso testimonio, durante seis meses