edición general
45 meneos
59 clics
Las dos falsedades flagrantes descubiertas en el caso Begoña: una de la Audiencia de Madrid y otra del juez instructor

Las dos falsedades flagrantes descubiertas en el caso Begoña: una de la Audiencia de Madrid y otra del juez instructor

La información falsa incluida en el auto de 5 de diciembre de la sección 23 de la Audiencia de Madrid de que todas las asistentes de esposas de presidentes de Gobierno, con la excepción de Begoña Gómez, fueron "funcionarios expertos en protocolo" se une a la declaración tergiversada de la testigo Sonsoles Blanca Gil de Antuñano por el juez Juan Carlos Peinado, que usó para imputar a Juan José Güemes, ejecutivo del Instituto de Empresa, bajo amenaza de falso testimonio, durante seis meses

| etiquetas: justicia , corrupcion , malversación , nacional , peinado
37 8 2 K 389 actualidad
2 comentarios
37 8 2 K 389 actualidad
Desideratum #1 Desideratum *
Peinado prevaricando obscenamente como si no hubiera un mañana, entreverando bufonadas y aberraciones jurídicas demenciales, mientras que la Audiencia Provincial de Madrid no sólo le permite mearse en el código penal gastando recursos inverosímiles en un NO CASO sino que le asesora en modo: "por ahí no, subnormal, que se te notan demasiado las costuras, pero sigue insistiendo que aún te queda un año para seguir dando por culo hasta que te jubiles".

¿Y que hace el CGPJ? Isabel Perelló se hace la sueca y el resto mira plácidamente a los cuernos de la Luna.
5 K 71
oceanon3d #2 oceanon3d *
#1 Las mechas.

No da para más está cobarde con protecciones; Uyuyuii yo aquí no me meto.
0 K 8

menéame