Dos años del renacer de la hipoteca inversa en España: "Con 89 años y los ahorros acabándose, era el momento"

Este producto financiero sigue sin despegar en España, lastrado por el 'costumbrismo' social de dejar una herencia a los hijos. Solo se firmaron 305 el año pasado y en 2025 van por las 187

#1 ombresaco
El problema de que los bancos no puedan aumentar el ritmo de adquisición de propiedades es por el lastre del costumbrismo social...
ChatGPT #5 ChatGPT
#1 los bancos no quieren adquirir nada, lo que quieren es la rentabilidad del interés
#6 ombresaco
#5 eso es cierto... pero al final el % de la riqueza (si consideramos la vivienda como riqueza, y como fuente de riqueza por alquileres tradicuinales, vacacionales...) acaba en las mismas pocas manos. Y aunque no sean nominalmente de un banco, está en un grupo donde el bancoo es uno de los accionistas (o menos común, al revés). Como los seguros
Torrezzno #4 Torrezzno *
Además del costumbrismo he flipado con los precios de las hipotecas estas. 400k de nada
HeilHynkel #3 HeilHynkel
El costumbrismo ....

Para estos hijos de puta de El Inmundo solo los ricos y gente con posibles pueden dejar herencias (y no pagar por ello) El pobre no puede.
manuelpepito #2 manuelpepito
La entradilla es digna del Inmundo
