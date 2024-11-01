Donald Trump genera preocupación por su salud al olvidar el género de la presidenta de Venezuela [ENG]

El presidente Donald Trump pareció olvidar el género de la presidenta de Venezuela, lo que ha vuelto a generar temores sobre su salud cognitiva. En una rueda de prensa de última hora en la que presumía de su política exterior, Trump hizo un comentario que muchos consideraron un error embarazoso. Al mencionar los “millones de barriles” de petróleo que EE. UU. ha extraído de Venezuela, dijo: “El presidente ha hecho un muy buen trabajo. Me llevo muy bien con él”, a pesar de que la líder venezolana, Delcy Rodríguez, es mujer.