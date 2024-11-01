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Donald Trump genera preocupación por su salud al olvidar el género de la presidenta de Venezuela [ENG]

Donald Trump genera preocupación por su salud al olvidar el género de la presidenta de Venezuela [ENG]

El presidente Donald Trump pareció olvidar el género de la presidenta de Venezuela, lo que ha vuelto a generar temores sobre su salud cognitiva. En una rueda de prensa de última hora en la que presumía de su política exterior, Trump hizo un comentario que muchos consideraron un error embarazoso. Al mencionar los “millones de barriles” de petróleo que EE. UU. ha extraído de Venezuela, dijo: “El presidente ha hecho un muy buen trabajo. Me llevo muy bien con él”, a pesar de que la líder venezolana, Delcy Rodríguez, es mujer.

| etiquetas: donald , trump , venezuela , delcy , salud , olvida
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10 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
Metabarón #4 Metabarón *
No hay que descartar que lo mismo se la sude quien esté.
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calde #6 calde *
#4 Es que la ignorancia y el desprecio hacia los demás siempre han sido crónicos en él. No veo cambios relevantes en su sintomatología.
2 K 53
GeneWilder #2 GeneWilder
Quizás sabe algo de Delcy que nosotros desconocemos.
2 K 34
TardisKun #7 TardisKun
"lo que ha vuelto a generar temores sobre su salud cognitiva"

¿Temores? Esta de frenopático desde hace tiempo, esto no es nuevo.
1 K 25
joffer #1 joffer
Lo mismo está pactando con el presidente desde la cárcel
1 K 23
#5 Emotivo
El recochineo en la dialéctica de este personaje es impropio del cargo que ostenta.
1 K 22
pitercio #8 pitercio
Tampoco pondría yo mucho el foco en eso, a quien manda de verdad en Venezuela lo debe tener como mucho a veinte pavos en taxi.
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Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
Qué país delirante. Con Biden estuvieron todos los demócratas quitando hierro y fingiendo que era normal que estuviera absolutamente gagá, y con Trumpeto, que claramente está desquiciado, lo mismo, todos los republicanos callados sin que nadie se atreva a tener una opinión distinta ni a señalar lo evidente.
El culto que hay en EE.UU. por el presidente cada vez se parece más a lo Corea del Norte.
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makinavaja #3 makinavaja
El yayo cada dia está más gaga.... :troll:
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wata #9 wata
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menéame