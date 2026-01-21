·
3
meneos
24
clics
Donald Trump dice no querer recurrir a la fuerza en Groenlandia, pero insiste en comprarla
"Lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo".
|
etiquetas
:
trump
,
groenlandia
,
comprar
,
fuerza
2
1
3
K
-2
actualidad
16 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
skaworld
¿Y por que no se lo cambia? Entiendo que es fundamental para la proteccion de los USA Groenlandia, pero igual a cambio les podrian dar a Dinamarca otra cosa... No se... Florida? California? Alaska que tambien tiene hielo?
8
K
126
#15
Garminger2.0
#3
Uf, florida está llena de latino-trumpistas. California es un poco más abierta, pero sigue estando llena de estadounidenses. No sé, yo lo veo como meter al enemigo en casa. No lo querría ni regalado.
0
K
7
#11
Cosmos1917
*
Le ha faltado decir "me vas a obligar a pegarte y será culpa tuya".
3
K
38
#13
javibaz
Que se la vendan, pero solo si la paga en yuanes.
1
K
23
#14
Spirito
#13
Ah, por cierto, si en los próximos minutos llaman a tu puerta unos señores vestidos de negro, ¡No abras!.
0
K
9
#10
AlexGuevara
Más vale pedir que robar, añadió
1
K
21
#1
pingON
Mejor podemos hacer esto ...
0
K
20
#5
Mountains
*
#1
#0
es Dupe:
Trump lanza un ultimátum a los aliados europeos de la OTAN por Groenlandia: “Podéis decir sí, y lo agradeceremos; o no, y lo recordaremos”
www.meneame.net/m/actualidad/trump-carga-contra-europa-davos-no-va-bue
1
K
35
#8
pingON
#5
#1
igual querías informar a
#0
....
1
K
39
#9
Mountains
#8
Cierto, sorry
0
K
19
#2
Gry
"y también para destruirlo y quedarnos con sus recursos claro"
0
K
19
#6
Pitchford
Siempre tienen una inapelable causa ética superior para sus ataques: armas de destrucción masiva, narcotráfico mortal, seguridad mundial... siempre cuentos chinos..
0
K
15
#16
Herumel
Joder, para mí Kamchatka siempre fue mucho mejor opción, a cobarde
0
K
12
#7
PaulDurden
Al final va a ser culpa de los demás si entra a saco...
0
K
11
#4
Furiano.46
Este debe aplicar: el resto del mundo son todos uno gilipollas analfabetos y yo el más listo del mundo.
Cree que no nos damos cuenta de lo que pretende?
0
K
10
#12
sliana
frio y mal ubicado... dinamarca tendra que valorar pagar a trump para que les compre esa basura que tan poco interes desata.
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
