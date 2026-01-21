edición general
Donald Trump dice no querer recurrir a la fuerza en Groenlandia, pero insiste en comprarla

"Lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo".

skaworld
¿Y por que no se lo cambia? Entiendo que es fundamental para la proteccion de los USA Groenlandia, pero igual a cambio les podrian dar a Dinamarca otra cosa... No se... Florida? California? Alaska que tambien tiene hielo?

Garminger2.0
#3 Uf, florida está llena de latino-trumpistas. California es un poco más abierta, pero sigue estando llena de estadounidenses. No sé, yo lo veo como meter al enemigo en casa. No lo querría ni regalado.

Cosmos1917
Le ha faltado decir "me vas a obligar a pegarte y será culpa tuya".

javibaz
Que se la vendan, pero solo si la paga en yuanes.

Spirito
#13 xD xD xD

Ah, por cierto, si en los próximos minutos llaman a tu puerta unos señores vestidos de negro, ¡No abras!. :tinfoil:

AlexGuevara
Más vale pedir que robar, añadió

Mountains
#1 #0 es Dupe:

Trump lanza un ultimátum a los aliados europeos de la OTAN por Groenlandia: “Podéis decir sí, y lo agradeceremos; o no, y lo recordaremos”
www.meneame.net/m/actualidad/trump-carga-contra-europa-davos-no-va-bue

pingON
#5 #1 igual querías informar a #0 ....

Mountains
#8 Cierto, sorry

Gry
"y también para destruirlo y quedarnos con sus recursos claro"

Pitchford
Siempre tienen una inapelable causa ética superior para sus ataques: armas de destrucción masiva, narcotráfico mortal, seguridad mundial... siempre cuentos chinos..

Herumel
Joder, para mí Kamchatka siempre fue mucho mejor opción, a cobarde

PaulDurden
Al final va a ser culpa de los demás si entra a saco... xD

Furiano.46
Este debe aplicar: el resto del mundo son todos uno gilipollas analfabetos y yo el más listo del mundo.
Cree que no nos damos cuenta de lo que pretende?

sliana
frio y mal ubicado... dinamarca tendra que valorar pagar a trump para que les compre esa basura que tan poco interes desata.


