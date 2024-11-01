Donald Trump carga contra la inmigración: "¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda?"

El presidente de EEUU Donald Trump ha hecho un llamamiento a la inmigración selectiva criticando el tipo de ciudadanos que llega a su país. El líder estadounidense no quiere que haya inmigraciones del tercer mundo. Mantiene Trump que muchos de los países de los que llegan inmigrantes son "lugares repugnantes plagados de delincuencia". "¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda? ¿Por qué no podemos traer gente de Noruega, Suecia...? solo unos pocos, traigan algunos de Dinamarca", espetaba.