Donald Trump carga contra la inmigración: "¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda?"

El presidente de EEUU Donald Trump ha hecho un llamamiento a la inmigración selectiva criticando el tipo de ciudadanos que llega a su país. El líder estadounidense no quiere que haya inmigraciones del tercer mundo. Mantiene Trump que muchos de los países de los que llegan inmigrantes son "lugares repugnantes plagados de delincuencia". "¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda? ¿Por qué no podemos traer gente de Noruega, Suecia...? solo unos pocos, traigan algunos de Dinamarca", espetaba.

jm22381
¿Por qué querría gente del primer mundo irse a vivir a un país de mierda como EEUU?

#5 Alcalino
Porque los ciudadanos de Noruega, Suecia o Dinamarca no necesitan ir a países de mierda.

colipan
Más mierda que EEUU es difícil

#3 k-loc
Eso mismo pensaron los oriundos de la zona cuando vieron el Mayflower....

azathothruna
#3 Lastima que no los echaron como a los vikingos.

#6 concentrado
Lo dice el descendiente de un barbero alemán que hizo su fortuna llevando burdeles :clap:

#2 harverto
Porque todos veníais de países de mierda, si no, no habríais venido. Siguiente pregunta.

vicus.
Y eso que el abuelo de Trump vino de un país que estaba en la mierda, cuando un marco alemán costaba menos que un peso argentino.

Pointman
Yo no digo nada, pero hay un buen puñado de estadounidenses mudándose a España... :roll:

rojelio
#11 Y la mitad están contándolo en Youtube xD

TheIpodHuman
Parece que el Zanahorio no se entera asi que tendremos que explicarselo despacito y con dibujitos para que se entere.

A ver Zanahorio, los suecos, los noruegos, los daneses y los finlandeses viven muy bien en sus respectivos paises y no quieren ni necesitan emigrar a un pais de mierda como el tuyo... ¿te has enterado ya o te lo tengo que volver a explicar? :-D

Arzak_
Donald Trump habla sobre la invasión: ¡solo expoliamos ingentes recursos en países de mierda!
8-D

Cantro
Para alguien de Dinamarca irse a Estados Unidos es un downgrade

#8 laruladelnorte
Describe estos países como "lugares repugnantes cargados de delincuencia".

Claro,claro...porque en el país de las pistolas todo es armonía y felicidad. ¬¬

NoMeTapesElSol
Este tío es un puto imbécil.

Escafurciao
Curioso, pero hasta Australia donde mandaros a los peores del mismo país, les da mil vueltas como sociedad.

#12 Darwing_ya_lo_sabia
Por que los de los países mejores, se van a sitios mejores...


