Las fosas del franquismo, programa especial de La noche en 24h

Habían pasado solo tres años de la muerte de Francisco Franco cuando en Navarra empezaron a desenterrar a los asesinados sin juicio durante la guerra y la dictadura. Fueron sus descendientes, sin amparo legal, económico ni científico, quienes cavaron con pico y pala para darles una sepultura digna. Tendrían que pasar décadas para que, con las leyes de memoria democrática e histórica ya en activo, se iniciase de forma oficial un trabajo necesario para cerrar las heridas abiertas.

Walldrop
En ello estamos. Tremendo programa, buenísimo el documental (A Flor de Tierra, muy cortito, preciosas imágenes tremendo testimonio) ahora están con el coautor del comic de paco roca El Abismo del Olvido muy bueno también. No hay necesidad de política, no tiene sentido que alguien rechace que esta gente pueda cerrar la historia y enterrar a sus muertos, es irracional y antidemocrático
celyo
#1 lo he encontrado de casualidad y me he quedado enganchado.

Y quizás pudiera haber mandado algo qie fuera más noticia, pero me estaba impactando y quería compartirlo, y como por aquí no se estila mandar directos, pues a probar suerte.
celyo
#2 pues edito el titular, ya que ha cambiado y han ampliado bastantr la información, y ham colgado varios videos.
#3 Emotivo
Un reportaje que expone en todo momento el valor de la dignidad democrática.
cocolisto
Que vergüenza de país y de paisanaje que a estas alturas aún tengamos asesinados en las cunetas y gente impidiendo muchas veces poder enterrarlos dignamente. ¿Qué país es ese que trata así a sus hijos después de tantos años?.Un país de delincuentes y malnacidos que disfrutan del dolor de las víctimas. Son los que dicen que siempre estamos con el rollo de Franco, cuando son ellos los que lo reviven con su cinismo y miseria ignorando o intentando ocultar sus crímenes.
