Las fosas del franquismo, programa especial de La noche en 24h

Habían pasado solo tres años de la muerte de Francisco Franco cuando en Navarra empezaron a desenterrar a los asesinados sin juicio durante la guerra y la dictadura. Fueron sus descendientes, sin amparo legal, económico ni científico, quienes cavaron con pico y pala para darles una sepultura digna. Tendrían que pasar décadas para que, con las leyes de memoria democrática e histórica ya en activo, se iniciase de forma oficial un trabajo necesario para cerrar las heridas abiertas.
