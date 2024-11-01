edición general
Devotos realizan una ofrenda de 165 litros de Mantequilla clarificada al río Ganges durante un ritual 'Swaha' [ENG]  

Un grupo de devotos vertieron una enorme cantidad de mantequilla clarificada en el río Ganges durante un ritual religioso. Se estima que el acto involucró más de 165 litros, lo que ha dividido a la opinión pública entre la reverencia espiritual de los que lo defienden y la crítica contundente de los que consideran que contamina el río y que esos recursos podrían haberse aprovechado mejor para alimentar a familias desfavorecidas.

concentrado
Cuando crees que ya no es posible ensuciar más ese rio, acude gente para quitarte esa idea de la cabeza.
estemenda
¿Mantequilla? Para mí que eso es pis xD
Cuñado
podrían haberse aprovechado mejor para alimentar

Que digo yo... que con toda esa mantequilla y unos cuantos cadáveres flotantes bien te montas una barbacoa.
luckyy
Luego, que si hay que respetar las costumbres de estos retrasados ( o de cualquier otra religión)

Lo estan empezando a llamar dictadura del agnóstico
