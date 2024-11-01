Devotos realizan una ofrenda de 165 litros de Mantequilla clarificada al río Ganges durante un ritual 'Swaha' [ENG]  

Un grupo de devotos vertieron una enorme cantidad de mantequilla clarificada en el río Ganges durante un ritual religioso. Se estima que el acto involucró más de 165 litros, lo que ha dividido a la opinión pública entre la reverencia espiritual de los que lo defienden y la crítica contundente de los que consideran que contamina el río y que esos recursos podrían haberse aprovechado mejor para alimentar a familias desfavorecidas.