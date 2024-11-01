Detienen en Brasil a un tenista colombiano y a otro venezolano por gestos racistas

El tenista venezolano Luis David Martínez y el colombiano Cristian Rodríguez fueron detenidos por realizar gestos racistas tras perder en cuartos de final de un torneo de dobles en la ciudad brasileña de Itajaí. Los dos tenistas fueron arrestados in fraganti el jueves y trasladados a una prisión de la zona. Martínez, de 36 años, dedicó al público que estaba en las gradas «gestos discriminatorios» al supuestamente imitar a un mono con las manos. Por su parte, Rodríguez, de 35 años, llamó «mono» a un trabajador del Club Itamirim.
