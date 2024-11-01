edición general
Detienen en Brasil a un tenista colombiano y a otro venezolano por gestos racistas

El tenista venezolano Luis David Martínez y el colombiano Cristian Rodríguez fueron detenidos por realizar gestos racistas tras perder en cuartos de final de un torneo de dobles en la ciudad brasileña de Itajaí. Los dos tenistas fueron arrestados in fraganti el jueves y trasladados a una prisión de la zona. Martínez, de 36 años, dedicó al público que estaba en las gradas «gestos discriminatorios» al supuestamente imitar a un mono con las manos. Por su parte, Rodríguez, de 35 años, llamó «mono» a un trabajador del Club Itamirim.

#1 Chappie *
por qué llamar mono es racismo ? todos venimos de él
0 K 16
#4 bizcobollo *
De 2 a 5 años de cárcel por hacer el gesto de un mono. De locos. Un país donde muchísima gente vive en la más absoluta miseria y la vida humana vale entre poco y nada.
1 K 14
#2 cocococo
En España si te llaman mono es que eres guapo:
dle.rae.es/mono
0 K 7
#6 crissis
Que te detengan por hacer un gesto es totalmente distópico, sea cual sea el gesto.

Propicios días.
0 K 7
#3 Cincocuatrotres
Que llamen a tu santa madre puta no es más grave? Por eso no detienen?
0 K 7
alfre2 #5 alfre2
#3 no, tío. El racismo es más grave que un insulto de taberna. Piénsalo
0 K 12

