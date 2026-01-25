·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5577
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
5071
clics
Cuando el plano del pueblo es un test de Rorschach: los términos municipales más absurdos y retorcidos de España
5181
clics
Asesinato en Minneapolis. Informacion relevante
7796
clics
El bulo viral de El Debate
4726
clics
Observa su pierna
más votadas
388
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) recuerda a la Fiscalía de EEUU que el ICE no tiene justificación para matar gente solo por ir armada
369
Nuevos vídeos muestran al hombre asesinado por el ICE en Mineápolis defendiendo a personas de los agentes
411
Asesinato de Alex Pretti [EN]
420
Niña se suicida en EEUU por acoso y amenazas de deportación
539
Ejecutado a plena luz del día: el asesinado en Minneapolis se llamaba Alex Jeffrey Pretti y tenía 37 años
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
89
clics
Detenido tras robar una cadena de oro en Gran Vía al hijo del presidente de Colombia
La víctima, familiar de Gustavo Petro, iba a subirse a un taxi cuando un individuo con gorra le arrancó por la espalda una cadena de oro valorada en unos 6.000 euros.
|
etiquetas
:
madrid
,
colombia
11
1
0
K
117
actualidad
22 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
1
0
K
117
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Pertinax
*
#6
Me da que si el familiar del presidente de un país con tan graves desigualdades sociales como es Colombia va paseando por Barcelona con 6000€ al cuello, víctima, víctima no es, y lo superará.
Aunque lo mismo lo venden allá como que le han robado un apero de labranza.
4
K
52
#8
asola33
#7
Gran Via de Madrid.
2
K
39
#9
woody_alien
#8
Eso iba a decir, es la Gran Vía de aquí, de MadRid.
0
K
12
#10
Pertinax
*
#8
Cierto, error mío, pero lo mismo da. Qué tendrá Madrid que lo mismo se cruza por el Barrio de Salamanca la familia de Petro que la de Díaz Canel. Yo creía que solo había latinoamericanos de derechas. Y va a ser que ciertamente es una cuidad de acogida que no mira el carnet del partido.
0
K
15
#18
alfre2
#10
en 6 meses te haces con un título universitario de esos tan cañís.
0
K
12
#11
comadrejo
#8
La cabra tira al monte.
0
K
11
#16
alfre2
#7
que haya desigualdades no tiene nada que ver con eso. En los países árabes hay muchísimas más desigualdades y a nadie le sorprende que fluya el oro, ya sea dorado o negro.
0
K
12
#20
PerritaPiloto
#7
Es la Gran vía de Madrid, no la de Barcelona. Si pasa cualquier cosa en la Gran vía de Madrid en menos de quince segundos tienes una patrulla de la policía municipal y en menos de minuto y medio a otras dos o tres patrullas de la municipal y la nacional. Lo he visto varias veces. El resto de tu comentario no lo entiendo.
Y sinceramente, se pasean por allí con miles de euros en oro colgado a quienes les gusta lucirlo, ya sean hijos de jefes de estado extranjeros, artistas o personas de negocios que llevan relojes que cuestan pequeñas fortunas.
0
K
8
#4
Blackspartak
Madrid es la nueva Colombia
5
K
44
#5
comadrejo
#2
Solo tiene 39 años, es casi un adolescente.
4
K
43
#13
Ferran
#5
Al precio actual del oro, era una cadena de 120 gramos.
Los Españoles seguimos robándole el oro a los Colombianos
2
K
31
#1
Pertinax
*
Todo muy normal. ¿Quién no va por ahí con 6000€ de collar?
2
K
30
#2
Lutin
#1
Y encima un crío de mierda, si casi habría que darle un premio al tano.
0
K
8
#3
Apotropeo
#1
es de Colombia, haberle cogido la bolsa, que llevaría "muestras" como para una mega party en Marbella
2
K
5
#6
Ferran
#1
¿Culpabilizando a la víctima?
1
K
24
#15
alfre2
#1
tú no has paseado mucho por Latinoamérica, me equivoco?
0
K
12
#17
Pertinax
#15
Por Colombia nada. Pero me da que no se ven muchos collares de oro por la calle.
0
K
15
#19
alfre2
#17
pues te sorprenderías
0
K
12
#21
PerritaPiloto
*
#17
Dependera del lugar. En Colombia no he estado, pero en Ciudad de Guatemala hay zonas en las que se pasean ricachones haciendo ostentación y a pocas manzanas te pueden robar y dejarte en pelotas. Pero esas calles por las que pasean están patrulladas por guardias con armas automáticas.
0
K
8
#22
Equidislate
"Si en la calle corre un ladrón, y a la zaga va un ricachón, zancadilla doy al señor, y aplastado el perseguidor.
Eso sí que sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata."
1
K
20
#14
peletes
Hombre, lo mismo los policías no estaban ahí parrullando tan normales, que es el hijo del presidente de Colombia
0
K
9
#12
Falk
Si es que van provocando
0
K
7
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aunque lo mismo lo venden allá como que le han robado un apero de labranza.
Y sinceramente, se pasean por allí con miles de euros en oro colgado a quienes les gusta lucirlo, ya sean hijos de jefes de estado extranjeros, artistas o personas de negocios que llevan relojes que cuestan pequeñas fortunas.
Los Españoles seguimos robándole el oro a los Colombianos
Eso sí que sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata."