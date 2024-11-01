Detenido un policía nacional por la agresión sexual a una agente en prácticas

Un compañero tuvo que intervenir tras presenciar como le tocaba los pechos tras numerosos comentarios sexuales en la comida de Navidad. Ya previamente el ahora arrestado había estado realizando todo tipo de comentarios de índole sexual con esta misma policía y sobre su físico, incluso con proposiciones sexuales que la joven agente rechazó. «Ahora que no tienes pareja, tú lo que tienes que hacer es follar mucho, que estás muy buena. Si me das 150 euros, ahora mismo vamos al baño y te follo»