Detenido un policía nacional por la agresión sexual a una agente en prácticas

Un compañero tuvo que intervenir tras presenciar como le tocaba los pechos tras numerosos comentarios sexuales en la comida de Navidad. Ya previamente el ahora arrestado había estado realizando todo tipo de comentarios de índole sexual con esta misma policía y sobre su físico, incluso con proposiciones sexuales que la joven agente rechazó. «Ahora que no tienes pareja, tú lo que tienes que hacer es follar mucho, que estás muy buena. Si me das 150 euros, ahora mismo vamos al baño y te follo»

etiquetas: policia nacional , agresión sexual , navidad
comentarios
sorecer
Estas noticias son muy positivas. Aunque sea se denuncia y juzga. Porque existir, siempre ha existido, pero denunciado...
elgranpilaf
Que malas son las cenas de navidad
Ratoncolorao
#2 Dicen los compañeros que era algo que hacía de manera habitual con compañeras de prácticas...Muy fuerte que esos compañeros hablen ahora y muy fuerte que muchos pongan como excusa el alcohol o las cenas de navidad para lo suyo. Ojo, que no te lo estoy diciendo a ti, es un comentario que cuelgo del tuyo.
