Detenida por delito de odio una mujer en Valladolid tras abofetear y proferir insultos racistas al empleado de un supermercado

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de odio tras, supuestamente, proferir insultos de carácter xenófobo y abofetear al responsable de un supermercado que vigilaba a su pareja. Los hechos han ocurrido en la tarde del pasado 23 de marzo en un establecimiento comercial de la capital vallisoletana. Un hombre conocido por hurtos previos ha accedido al local, lo que ha motivado que un responsable del comercio iniciara una "estrecha vigilancia" sobre él para evitar nuevos robos...